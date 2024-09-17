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    «VK Видео» запускает новую программу монетизации

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    Российская платформа «VK Видео» запускает новую программу монетизации для авторов оригинального контента. Она станет доступна для всех уже на следующей неделе, рассказали 17 сентября в пресс-службе VK.

    Обновленная система будет работать по модели Revenue Share (буквально, «делиться доходом»), когда рекламодатель отчисляет часть дохода блогерам, которые разместили у себя его рекламу. Авторы контента будут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в своих видеороликах, рассказали в VK.

    Новый формат уже тестируют на ограниченной группе авторов, а с 23 сентября программа будет доступна всем. Присоединиться к ней смогут блогеры, имеющие более 5 тысяч подписчиков в сообществе «ВКонтакте» и создающие оригинальный контент продолжительностью более двух минут, не нарушающий авторских прав.

    В сентябре к программе планируют подключить около 70 тысяч авторов. В их число войдут как новые создатели контента, так и участники старой программы. Для последних новые условия подключат автоматически. Первым, чтобы присоединиться к программе, нужно будет подать заявку и пройти модерацию. Выплаты будут приходить в течение 20 дней после окончания предыдущего месяца.

    «Программа направлена в первую очередь на поддержку и увеличение доходов авторов начинающего и среднего уровня. Благодаря рекомендациям и инструментам монетизации создатели контента могут найти лояльную аудиторию и заработать на публикации контента», — отметил вице-президент по музыкальным и видеосервисам VK Николай Дуксин.

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