Российская платформа «VK Видео» запускает новую программу монетизации для авторов оригинального контента. Она станет доступна для всех уже на следующей неделе, рассказали 17 сентября в пресс-службе VK.



Обновленная система будет работать по модели Revenue Share (буквально, «делиться доходом»), когда рекламодатель отчисляет часть дохода блогерам, которые разместили у себя его рекламу. Авторы контента будут получать от 50 до 80% дохода платформы от показов рекламы в своих видеороликах, рассказали в VK.

Новый формат уже тестируют на ограниченной группе авторов, а с 23 сентября программа будет доступна всем. Присоединиться к ней смогут блогеры, имеющие более 5 тысяч подписчиков в сообществе «ВКонтакте» и создающие оригинальный контент продолжительностью более двух минут, не нарушающий авторских прав.