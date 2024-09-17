У «Проспекта Большевиков» заметили поющих людей в камуфляже и ящик с буквой Z

В Невском районе Петербурга у метро люди в военной форме развернули благотворительную акцию «в память о ветеранах». Поющие мужчины стояли у ящика для сбора средств с буквой Z. Об этом «Фонтанке» сообщил читатель 17 сентября.

Источник: читатель «Фонтанки»

Группу мужчин заметили у станции метро «Проспект Большевиков». На плакате указано — «Благотворительная акция. Посвящается памяти ветеранам, отдавших жизнь за Отечество» (авторские орфография и пунктуация сохранены), а также прикреплен номер. Один для связи, другой для перечислений. По первому «Фонтанка» позвонила.



«Мы проводим благотворительную акцию в помощь ветеранам боевых действий, также оказываем гуманитарную помощь нашим ребятам, — ответил мужчина на другом конце провода. — Мы помогаем 22-й гвардейской бригаде, лично помощь оказываем с Ростова (авторские орфография и пунктуация сохранены. — Прим. ред.). Мы выступаем не только там (на проспекте Большевиков), мы по всему городу выступаем, в принципе».

Источник: читатель «Фонтанки»







Другой волонтер рассказал «Фонтанке», что благотворительная акция проводится около полугода. «Мы также делали концерт в госпитале на Елизарова. Вчера мы передавали гуманитарку ребятам. Еще в Госпиталь для ветеранов войн ездили. <…> У нас все официально, никакого обмана. <…> Ребята нам благодарны. Вот у нас ребята заказывали генератор для освещения палаток, мы купили им, отвозили», — ответила женщина.



Что касается договоренности для проведения музыкального мероприятия, участники акции говорят, что выбирают места, где разрешено выступать уличным музыкантам. «Посмотрите на сайте, где у них разрешаются, там и мы работаем всегда», — добавила женщина. Назвать приблизительную сумму собранных средств она отказалась.

