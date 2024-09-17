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Афиша Plus На кинофестивале «Мир знаний» бесплатно покажут 50 научно-популярных и исследовательских фильмов

На кинофестивале «Мир знаний» бесплатно покажут 50 научно-популярных и исследовательских фильмов

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19–22 сентября в Петербурге пройдет XIX Международный фестиваль научно-популярного кино и исследовательских фильмов «Мир знаний». Показы 50 лент из России, Испании, США, Кыргызстана, Индии, Ирана и Китая пройдет на нескольких площадках: на открытой киностудии «Лендок», в общественном пространстве SENO, культурном центре «Левашовский хлебозавод» и нескольких других. Вход на все события бесплатный. 16+

«Мир на ощупь»

Фильмом открытия фестиваля станет научно-биографическая лента «Как Иван Пигарев сон изучал» (реж. Юлия Киселева, Россия, 2024)^ рассказывающая, как легендарный российский физиолог выдвинул новую гипотезу о предназначении сна.

«Как Иван Пигарев сон изучал»

В Международном конкурсе покажут семь лент. В том числе фильмы «Век искусственного интеллекта» (реж. Алан Сенкель, США, 2024) о будущем в эпоху ИИ; «Воспоминания о море» (реж. Лаура Каррау Паскуаль, Испания, 2023) о феномене древнего Аральского моря в Казахстане; «Сквозь темную материю» (реж. Марьям Махиева, Россия, 2024) о тайне Вселенной и Большом адронном коллайдере; «Территория привязанности» (реж. Настя Тарасова, Россия, 2023); о спасении дикий зверей и проблеме привязанности, «Увядания и фантазии парков» (реж. Ченьлян Чжу, Китай, 2022) о технологии и духовности посреди старого парка развлечений в Китае.

«Увядания и фантазии парков»

В рамках Национального конкурса покажут лучшие отечественные научно-популярные фильмы за последние два года — о природных явлениях, биохимических и физических процессах, легендарных ученых, культуре, искусстве и многом другом.

«Сквозь темную материю»

В рамках Внеконкурсной программы покажут более 20 документальных фильмов. Также на фестивале состоится специальная премьера фильма «Хирург Павлов боится крови» (реж. Яков Юровицкий, Россия, 2024) и встреча с творческой группой.

«Хирург Павлов боится крови»

Нововведением «Мира знаний»-2024 станет программа докторинга — разбора кинопроектов. Кроме того, в специальной программе фестиваля пройдут лекции о документальном кино в России и мире, развитии науки и искусства и многом другом.

Подробное расписание и регистрация на показы на сайте.

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