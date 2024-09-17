В 2025 году в Приморском районе построят детский сад на 530 мест

В Красногвардейском переулке в Приморском районе появится новый детский садик на 530 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, монолитные работы на объекте уже закончены и трехэтажное здание сейчас возведено под крышу



Садик в ЖК «Черная речка» рассчитана на 24 группы детей от двух до семи лет. Помимо групповых ячеек внутри будут музыкальные и спортивные залы, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и бассейн с теплыми полами.



Помимо этого, внутри будет два пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг, помещение охраны и колясочная.В озелененном и закрытом от посторонних дворе детского сада разместят 16 групповых и две спортивные площадки.