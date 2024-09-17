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Строительство В 2025 году в Приморском районе построят детский сад на 530 мест

В 2025 году в Приморском районе построят детский сад на 530 мест

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В Красногвардейском переулке в Приморском районе появится новый детский садик на 530 мест. Как сообщают в Группе ЦДС, монолитные работы на объекте уже закончены и трехэтажное здание сейчас возведено под крышу

Садик в ЖК «Черная речка» рассчитана на 24 группы детей от двух до семи лет. Помимо групповых ячеек внутри будут музыкальные и спортивные залы, помещения для кружков, кабинеты психолога и логопеда, медицинский блок и бассейн с теплыми полами.

Помимо этого, внутри будет два пассажирских лифта грузоподъемностью 1000 кг, помещение охраны и колясочная.В озелененном и закрытом от посторонних дворе детского сада разместят 16 групповых и две спортивные площадки.

Вести садик в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2025 года.

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