В Петербурге выросло число предложений по долгосрочной аренде квартиры. Это связывают с повышением ключевой ставки



Как сообщает пресс-служба Яндекс Аренды во вторник, 17 сентября, увеличение числа предложений может быть связано с перетоком вторичных квартир в сегмент съемного жилья после роста ключевой и рыночных ипотечных ставок. Квартиры, которые ранее планировали продать, решили переориентировать на долгосрочную аренду, пока не поменяются условия кредитования на покупку жилья.



«Также предложение будет пополняться и за счет квартир, купленных на первичном рынке в период «ипотечного бума»: сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться в наем по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники», — рассказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.



Отмечают, что средняя стоимость долгосрочной аренды студий достигла 39 200 рублей в месяц, увеличившись на 1,8 % по сравнению с августом. Однокомнатные квартиры подскочили в цене на 5,8 %, составив в среднем 46 400 рублей. Стоимость аренды «двушки» стала выше на 1 % и приблизилась к 73 000 рублей. За долгосрочную аренду «трешки» придется заплатить на 1,7 % больше, порядка 96 200 рублей в месяц.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что средняя стоимость аренды студии в Петербурге за год выросла на 20–35 % и составила от 26 до 42 тысяч рублей в зависимости от расположения, а «однушки» и «двушки» подорожали в среднем в полтора раза. Спрос подогрели изменения на рынке ипотеки: многим пришлось отказаться от покупки квартиры в пользу съема.

