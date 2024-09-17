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Город Общество В Петербурге выросло число предложений по долгосрочной аренде квартиры. Это связывают с повышением ключевой ставки

В Петербурге выросло число предложений по долгосрочной аренде квартиры. Это связывают с повышением ключевой ставки

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2 комментария

С начала сентября в Петербурге заметили увеличение числа предложений по долгосрочной аренде квартиры на 21,8 %. Вместе с этим стоимость квартир подскочила на 1–5 % в зависимости от площади.


Как сообщает пресс-служба Яндекс Аренды во вторник, 17 сентября, увеличение числа предложений может быть связано с перетоком вторичных квартир в сегмент съемного жилья после роста ключевой и рыночных ипотечных ставок. Квартиры, которые ранее планировали продать, решили переориентировать на долгосрочную аренду, пока не поменяются условия кредитования на покупку жилья.

«Также предложение будет пополняться и за счет квартир, купленных на первичном рынке в период «ипотечного бума»: сейчас такие лоты продолжают выходить на рынок аренды и сдаваться в наем по достаточно высокой стоимости из-за свежего ремонта, а зачастую наличия новой мебели и техники», — рассказал руководитель сервиса Яндекс Аренда Роман Жуков.

Отмечают, что средняя стоимость долгосрочной аренды студий достигла 39 200 рублей в месяц, увеличившись на 1,8 % по сравнению с августом. Однокомнатные квартиры подскочили в цене на 5,8 %, составив в среднем 46 400 рублей. Стоимость аренды «двушки» стала выше на 1 % и приблизилась к 73 000 рублей. За долгосрочную аренду «трешки» придется заплатить на 1,7 % больше, порядка 96 200 рублей в месяц.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что средняя стоимость аренды студии в Петербурге за год выросла на 20–35 % и составила от 26 до 42 тысяч рублей в зависимости от расположения, а «однушки» и «двушки» подорожали в среднем в полтора раза. Спрос подогрели изменения на рынке ипотеки: многим пришлось отказаться от покупки квартиры в пользу съема.

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Яндекс аренда Петербург Долгосрочная аренда Сдача квартир
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Комментарии
2
275034300
17 сентября 2024, 12:41
Потом арендаторы ухайдакают квартиру и придет дополнительно тратиться на ремонт перед продажей. Умный продавец понимает, что проще снизить цену, продать и положить деньги на депозит.
282069998
17 сентября 2024, 12:31
Где такие цены??? может кто у меня снимет возле метро по таким ценам???????
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