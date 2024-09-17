Медицинский психолог развеет мифы о зависимостях

В интернете накопилось довольно много «сведений» о действии психоактивных веществ, будем разбираться, что правда, а что нет, 19 сентября в библиотеке «Семеновская». Бесплатно. 16+



Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







С тех пор, как европейцы впервые нюхнули табаку, и до того времени, как стали появляться сведения о вреде курения, прошло почти полтысячи лет. Электронные сигареты, или вейпы, пришли на рынок «вчера». И пришли, как будто бы безопасная альтернатива сигаретам традиционным. Но уже известно, что в парах вейпов есть один из канцерогенных «ингредиентов» табачного дыма — нитрозамины. А безобидный глицерин, нагреваясь до определенных температур, превращается в токсичный акролеин. Но еще больше медиков смущают всякие отдушки и добавки: они ведь тоже нагреваются до высоких температур, а отложенный эффект этого пока совершенно непонятен. Создатель электронной сигареты (в современном ее виде) китайский фармацевт Хон Линк хотел бросить курить. Но традиционную сигарету не смолят по 20 минут, а вейп — запросто.



В 2010-х в США был зарегистрирован резкий всплеск заболеваемости органов дыхания, причем у молодых. Его соотнесли с пиком популярности вейпов: их основной потребитель — тоже молодежь. В 2019 году патология обрела имя, EVALI (electronic-cigarette, or vaping product-use associated lung injury), по-простому «болезнь вейперов».



Валентина Родионова, медицинский психолог наркологического кабинета Адмиралтейского района ДПО № 2 Городской наркологической больницы, расскажет о влиянии на здоровье и курения вейпов, употребления алкоголя и о том, как все это изменяет нервную систему — особенно у подростков.



19 сентября в библиотеке «Семёновская» (Малодетскосельский пр., д. 42) слушаем лекцию «Мифы и правда о вредных привычках и зависимостях». Начало в 18:30.

