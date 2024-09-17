Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 773мм 80%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
(От)Личный Петербург — 2024
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Заблудилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus Медицинский психолог развеет мифы о зависимостях

Медицинский психолог развеет мифы о зависимостях

367
Написать комментарий

В интернете накопилось довольно много «сведений» о действии психоактивных веществ, будем разбираться, что правда, а что нет, 19 сентября в библиотеке «Семеновская». Бесплатно. 16+

С тех пор, как европейцы впервые нюхнули табаку, и до того времени, как стали появляться сведения о вреде курения, прошло почти полтысячи лет. Электронные сигареты, или вейпы, пришли на рынок «вчера». И пришли, как будто бы безопасная альтернатива сигаретам традиционным. Но уже известно, что в парах вейпов есть один из канцерогенных «ингредиентов» табачного дыма — нитрозамины. А безобидный глицерин, нагреваясь до определенных температур, превращается в токсичный акролеин. Но еще больше медиков смущают всякие отдушки и добавки: они ведь тоже нагреваются до высоких температур, а отложенный эффект этого пока совершенно непонятен. Создатель электронной сигареты (в современном ее виде) китайский фармацевт Хон Линк хотел бросить курить. Но традиционную сигарету не смолят по 20 минут, а вейп — запросто.

В 2010-х в США был зарегистрирован резкий всплеск заболеваемости органов дыхания, причем у молодых. Его соотнесли с пиком популярности вейпов: их основной потребитель — тоже молодежь. В 2019 году патология обрела имя, EVALI (electronic-cigarette, or vaping product-use associated lung injury), по-простому «болезнь вейперов».

Валентина Родионова, медицинский психолог наркологического кабинета Адмиралтейского района ДПО № 2 Городской наркологической больницы, расскажет о влиянии на здоровье и курения вейпов, употребления алкоголя и о том, как все это изменяет нервную систему — особенно у подростков.

19 сентября в библиотеке «Семёновская» (Малодетскосельский пр., д. 42) слушаем лекцию «Мифы и правда о вредных привычках и зависимостях». Начало в 18:30.

Александра Шеромова

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
Новости компаний
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
Новости компаний
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
ТОП 5
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35