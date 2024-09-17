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Город Общество Подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанки» и получите шанс выиграть смартфон последней модели!

Подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанки» и получите шанс выиграть смартфон последней модели!

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3 комментария

В сентябре наша любимая «Фонтанка.ру» отметила 24-летие! А на день рождения принято дарить подарки. С сегодняшнего дня и до 21 октября 2024 года подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» и участвуйте в розыгрыше одного из 15 подарков, в том числе смартфонов последних моделей.

Итак, для того чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и... все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме, и если присоединились недавно.

21 октября 2024 года в 15:00 (мск) мы случайным образом определим победителей.

* Первые два победителя забирают по новому смартфону (модель определяют победители):

  • Apple iPhone 16 SIM 256 ГБ,

  • или Xiaomi 14 12/256GB,

  • или Samsung Galaxy S24 8/256GB

* Следующие 5 станут обладателями стильных и теплых толстовок от «Фонтанки».

* Еще 5 человек смогут разгонять осеннюю депрессию музыкой из портативной колонки.

* И последняя тройка победителей укроется от петербургского дождя под стильным оранжевым зонтом.

Сроки розыгрыша: 17.09.24–21.09.24. Подведение результатов: 21.10.24 в 15:00 (по московскому времени).

Победитель может получить выигранный приз по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности. Иногороднему победителю организатор акции предоставляет доставку за счет организатора.

(18+)

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Комментарии
3
В д. Гадюкино - дожди.
17 сентября 2024, 20:04
Главное - не пейджер.
265927066
17 сентября 2024, 20:14
Рекламных баннеров там больше, чем новостных текстов.........
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