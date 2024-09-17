Подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанки» и получите шанс выиграть смартфон последней модели!

В сентябре наша любимая «Фонтанка.ру» отметила 24-летие! А на день рождения принято дарить подарки. С сегодняшнего дня и до 21 октября 2024 года подписывайтесь на телеграм-канал «Фонтанка SPB Online» и участвуйте в розыгрыше одного из 15 подарков, в том числе смартфонов последних моделей.



Итак, для того чтобы стать участниками розыгрыша, нужно подписаться на телеграм-канал «Фонтанки», нажать кнопку «Участвовать» под постом о старте розыгрыша — и... все! Участвовать можно и в том случае, если вы уже давно читаете новости в телеграме, и если присоединились недавно.



21 октября 2024 года в 15:00 (мск) мы случайным образом определим победителей.



* Первые два победителя забирают по новому смартфону (модель определяют победители):



Apple iPhone 16 SIM 256 ГБ,



или Xiaomi 14 12/256GB,



или Samsung Galaxy S24 8/256GB



* Следующие 5 станут обладателями стильных и теплых толстовок от «Фонтанки».



* Еще 5 человек смогут разгонять осеннюю депрессию музыкой из портативной колонки.



* И последняя тройка победителей укроется от петербургского дождя под стильным оранжевым зонтом.



Сроки розыгрыша: 17.09.24–21.09.24. Подведение результатов: 21.10.24 в 15:00 (по московскому времени).



Победитель может получить выигранный приз по адресу: 191023, Санкт-Петербург, ул. Зодчего Росси, д. 1–3, 6-й подъезд, понедельник — пятница с 10:00 до 18:00, по предварительной договоренности. Иногороднему победителю организатор акции предоставляет доставку за счет организатора.