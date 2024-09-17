ФСБ пресекла попытку террориста подорвать машину руководителя предприятия ОПК

Агент разведки Киева собирался подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Тем не менее ФСБ удалось предотвратить теракт. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ЦОС ФСБ.
В рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области. Известно, что его готовил 40-летний гражданин РФ, который оказался агентом украинской разведки и членом запрещенной в России украинской националистической террористической группы.
Агент разведки Киева самостоятельно изготовил взрывное устройство (СВУ) по заданию куратора. Планировалось, что с помощью СВУ мужчина подорвет машину одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. Так, ФСБ России задержала агента в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. Но мужчина решил оказать вооруженное сопротивление и «был нейтрализован ответным огнем».
«На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — уточнили в ЦОС.
Помимо этого, во время обысков по адресам проживания и в гараже 40-летнего мужчины нашли инструкции и компоненты для создания взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Как отмечается в сообщении, в настоящее время ведется работа по установлению того, кто оказывал содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности.
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