ФСБ пресекла попытку террориста подорвать машину руководителя предприятия ОПК

Агент разведки Киева собирался подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Тем не менее ФСБ удалось предотвратить теракт. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ЦОС ФСБ .

В рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области. Известно, что его готовил 40-летний гражданин РФ, который оказался агентом украинской разведки и членом запрещенной в России украинской националистической террористической группы.

Агент разведки Киева самостоятельно изготовил взрывное устройство (СВУ) по заданию куратора. Планировалось, что с помощью СВУ мужчина подорвет машину одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. Так, ФСБ России задержала агента в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. Но мужчина решил оказать вооруженное сопротивление и «был нейтрализован ответным огнем».