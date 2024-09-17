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Происшествия ФСБ пресекла попытку террориста подорвать машину руководителя предприятия ОПК

ФСБ пресекла попытку террориста подорвать машину руководителя предприятия ОПК

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4 комментария

Агент разведки Киева собирался подорвать автомобиль руководителя оборонного предприятия в Свердловской области. Тем не менее ФСБ удалось предотвратить теракт. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ЦОС ФСБ.

В рамках возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 222.1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств») ФСБ предотвратила теракт в Свердловской области. Известно, что его готовил 40-летний гражданин РФ, который оказался агентом украинской разведки и членом запрещенной в России украинской националистической террористической группы.

Агент разведки Киева самостоятельно изготовил взрывное устройство (СВУ) по заданию куратора. Планировалось, что с помощью СВУ мужчина подорвет машину одного из руководящих сотрудников оборонного предприятия Свердловской области. Так, ФСБ России задержала агента в момент закладки самодельного взрывного устройства в тайник. Но мужчина решил оказать вооруженное сопротивление и «был нейтрализован ответным огнем».

«На месте происшествия изъяты: пистолет Макарова с боеприпасами, радиоуправляемое СВУ большой мощности, а также использовавшиеся для поддержания контактов с кураторами из ГУР МОУ и террористической организации средства связи, содержащие переписку, подтверждающую подготовку теракта», — уточнили в ЦОС.

Помимо этого, во время обысков по адресам проживания и в гараже 40-летнего мужчины нашли инструкции и компоненты для создания взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Как отмечается в сообщении, в настоящее время ведется работа по установлению того, кто оказывал содействие террористу в осуществлении противоправной деятельности.

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Комментарии
5
Йёхан
17 сентября 2024, 10:53
Вот же враги что делают. Надо извлекать уроки из прошлого. "О подрывной деятельности иностранных разведок в СССР" (1938 г.) «Необходимо помнить и никогда не забывать, — сказал товарищ Сталин в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б) 3—5 марта 1937 г., — что капиталистическое окружение является основным фактом, определяющим международное положение Советского Союза», что это окружение выжидает случая, чтобы напасть на Советский Союз, разбить его или, во всяком случае, подорвать мощь страны социализма.
Дмитрий Ч.
17 сентября 2024, 11:59
То есть, мужик собрал бомбу и понёс её в тайник, где его и прихлопнули. При нём были средства связи с "адресами и явками". Тут то и прозрели.
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