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Происшествия Номера совпадают, а всё остальное — нет. Петербурженке приходят штрафы за чужую машину

Номера совпадают, а всё остальное — нет. Петербурженке приходят штрафы за чужую машину

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1 комментарий

В Петербурге местной жительнице уже не в первый раз приходят штрафы за чужую машину. Номера автомобилей совпадают, но марка и цвет — разнятся. Подробности этой истории стали известны «Фонтанке» 16 сентября.

Уведомления ей приходят через «Госуслуги». В последний раз — от ГИБДД за нарушение ПДД на трассе в Москве. При этом петербурженка утверждает, что не живет в столице около 10 лет. Проверив присланные снимки, она убедилась, что машина на них — не ее, хотя номера совпали полностью. Предполагая технический сбой, женщина отправила электронное обращение в УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

Спустя две недели ситуация повторилась. На этот раз автомобиль с такими же номерами был замечен на трассе южного направления.

Такое происходит, если система видеофиксации распознает только регистрационные номера, а точную марку машины определить не может. Сами номера могут быть затерты — специально или случайно. В таком случае высок риск того, что вам придет штраф за чужой автомобиль. Но его можно обжаловать в течение 10 дней с момента вынесения постановления.

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Комментарии
1
В д. Гадюкино - дожди.
17 сентября 2024, 00:54
"Южное направление" - это в сторону пехотинцев?
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