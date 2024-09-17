Тест: угадаете ли вы петербургский театр по занавесу?

«И, взвившись, занавес шумит». Но вспомните ли вы — где? В «Евгении Онегине» у Пушкина речь шла, кстати, о ныне не существующем Большом Каменном театре. А вот в наши дни занавесы остались не везде. Но как не ностальгировать по такому романтическому атрибуту, символизирующему тайну и врата, отделяющие нас от пространства условности?
Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, вот-вот начнет подводить итоги! Прямо сейчас вы еще можете проголосовать за любимое культурное событие этого года. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!
Использованы фотографии: Наташи Разиной, Михаила Розанова, Валентина Барановского, Алексея Бронникова, а также пресс-служб театров.
- Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
- Александринский театр
- Михайловский театр
- Мариинский театр
- Александринский театр
- «Санктъ-Петербургъ Опера»
- Эрмитажный театр
- БДТ
- Новая сцена Мариинского театра
- Михайловский театр
- Малый драматический театр — Театр Европы
- Александринский театр
- Новая сцена Мариинского театра
- Михайловский театр
- Театр музыкальной комедии
- БДТ
- Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина
- Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
- Театр имени Ленсовета
- Театр имени В. Ф. Комиссаржевской
- Новая сцена Мариинского театра
- Театр на Васильевском
- Балтийский дом
- Эрмитажный театр
- Театр на Васильевском
- Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина
- «Санктъ-Петербургъ Опера»
- Театр музыкальной комедии
- Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
- Театр комедии им Н. П. Акимова
- Театр на Литейном
- Театр музыкальной комедии
- Малый драматический театр — Театр Европы
- Театр «Мастерская»
- Молодежный театр на Фонтанке
- Театр на Литейном
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