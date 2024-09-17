Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

ясная погода, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

штиль.

 773мм 80%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
Рейтинг колледжей СПб
Как (не)стать пособником СБУ
(От)Личный Петербург — 2024
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
Заблуилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Рейтинги «Фонтанки»
Афиша Plus #отЛИЧНЫЙпитер Театры Тест: угадаете ли вы петербургский театр по занавесу?

Тест: угадаете ли вы петербургский театр по занавесу?

1 036
4 комментария

«И, взвившись, занавес шумит». Но вспомните ли вы — где? В «Евгении Онегине» у Пушкина речь шла, кстати, о ныне не существующем Большом Каменном театре. А вот в наши дни занавесы остались не везде. Но как не ностальгировать по такому романтическому атрибуту, символизирующему тайну и врата, отделяющие нас от пространства условности?

Проект «(От)Личный Петербург», который «Фонтанка» развивает с комитетом по развитию туризма, вот-вот начнет подводить итоги! Прямо сейчас вы еще можете проголосовать за любимое культурное событие этого года. Переходите на сайт и решайте, кто достоин награды!

Использованы фотографии: Наташи Разиной, Михаила Розанова, Валентина Барановского, Алексея Бронникова, а также пресс-служб театров.

ТЕСТПройден 177 раз
1 / 9
1. Начнем с самого простого. Где находится этот, наверное, самый известный театральный занавес в России?
  • Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
  • Александринский театр
  • Михайловский театр
  • Мариинский театр
2 / 9
2. А вот тут посложнее. Угадаете, что за театр?
  • Александринский театр
  • «Санктъ-Петербургъ Опера»
  • Эрмитажный театр
  • БДТ
3 / 9
3. А где такая красота?
  • Новая сцена Мариинского театра
  • Михайловский театр
  • Малый драматический театр — Театр Европы
  • Александринский театр
4 / 9
4. Пышно и фантазийно. Где мы на этот раз?
  • Новая сцена Мариинского театра
  • Михайловский театр
  • Театр музыкальной комедии
  • БДТ
5 / 9
5. Для самых внимательных. Что за прославленная сцена?
  • Музыкальный театр имени Ф. Шаляпина
  • Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова
  • Театр имени Ленсовета
  • Театр имени В. Ф. Комиссаржевской
6 / 9
6. И это тоже занавес. А как картина! Где бы вы думали?
  • Новая сцена Мариинского театра
  • Театр на Васильевском
  • Балтийский дом
  • Эрмитажный театр
7 / 9
7. У какого театра такие прекрасные интерьеры?
  • Театр на Васильевском
  • Музыкальный театр им. Ф. Шаляпина
  • «Санктъ-Петербургъ Опера»
  • Театр музыкальной комедии
8 / 9
8. Простенько, но со вкусом. Где?
  • Детский музыкальный театр «Зазеркалье»
  • Театр комедии им Н. П. Акимова
  • Театр на Литейном
  • Театр музыкальной комедии
9 / 9
9. Задача со звездочкой. Что это?
  • Малый драматический театр — Театр Европы
  • Театр «Мастерская»
  • Молодежный театр на Фонтанке
  • Театр на Литейном

Чтобы новости культурного Петербурга всегда были под рукой, подписывайтесь на официальный телеграм-канал «Афиша Plus».

ПО ТЕМЕ
Театры Отличный Петербург
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zet
17 сентября 2024, 10:30
6/9 Ай, да я!
copov
17 сентября 2024, 10:15
3/9 Вы явно не театрал. Или смотрите спектакли не в Петербурге.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
Новости компаний
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
Новости компаний
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
ТОП 5
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35