В 2024 году в Невском районе построят детский сад на 180 мест

В Невском районе до конца этого года закончится строительство нового детского сада на 180 мест. Как сообщает Группа Аквилон, сейчас объект готов на 80%.



Сейчас в помещении площадью 4,5 тыс. кв. м ведется внутренняя отделка и монтаж дверей. Прилегающую территорию садика в ЖК «Аквилон SKY» озеленили и благоустроили. Ввести его в эксплуатацию планируют до конца 2024 года.

