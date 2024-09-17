За 69 лет своего существования Советский Союз оставил после себя заметное наследие. Кто-то о нем и вспоминать не хочет, другие вдохновляются и пытаются переосмыслить в новых вещах и изобретениях, третьи ностальгируют по тому времени. Ну а мы решили составить тест, в котором найдутся интересные вопросы для каждого. Но только те, кто действительно вырос в СССР, смогут ответить на 10 из 10. А сколько наберете вы?
Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?
Вы не поверите, сколько ностальгии уместилось всего в 10 вопросах
17 сентября 2024, 19:52
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Советский Союз прошел мимо вас
Вероятно, вы застали СССР, но были маленькими
Вы просто знаток советской жизни!