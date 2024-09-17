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    Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

    Вы не поверите, сколько ностальгии уместилось всего в 10 вопросах

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    7 комментариев
    Футболка с гербом СССР, возможно, выдаст ваш возраст, но не поможет пройти тест
    Футболка с гербом СССР, возможно, выдаст ваш возраст, но не поможет пройти тестФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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    За 69 лет своего существования Советский Союз оставил после себя заметное наследие. Кто-то о нем и вспоминать не хочет, другие вдохновляются и пытаются переосмыслить в новых вещах и изобретениях, третьи ностальгируют по тому времени. Ну а мы решили составить тест, в котором найдутся интересные вопросы для каждого. Но только те, кто действительно вырос в СССР, смогут ответить на 10 из 10. А сколько наберете вы?

    Что такое МЖК?

    Где советские люди хранили дефицитный хрусталь, полное собрание сочинений, бюсты партийных деятелей и фарфоровые статуэтки?

    С одной стороны, этот элемент интерьера защищал от шума от соседей, делал квартиру советского человека более звуконепроницаемой. С другой, он стоил целое состояние и говорил гостям о состоятельности хозяина. О чём речь?

    Название «Вильма-102» вам о чём-нибудь говорит?

    Может быть, вы еще и помните, что такое «Пионерская зорька»?

    Кстати, как называлась детская военно-спортивная игра, помните?

    Знаете, что это такое?

    Знаете, что это такое?

    Сколько политиков было изображено на купюрах СССР образца 1961 года?

    Какого детского журнала не было в Советском Союзе?

    Бутылки с молочными продуктами в СССР закрывали крышками из очень плотной фольги. Чтобы ничего не перепутать, крышки были разноцветными: серебристая — для молока, желтая — для топленого молока, зеленая — для кефира. А для чего была фиолетовая крышка?

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    Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

    Советский Союз прошел мимо вас

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    Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

    Вероятно, вы застали СССР, но были маленькими

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Только тот, кто вырос в СССР, пройдет этот тест. А вы сможете?

    Вы просто знаток советской жизни!

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    Футболка с гербом СССР, возможно, выдаст ваш возраст, но не поможет пройти тест
    Футболка с гербом СССР, возможно, выдаст ваш возраст, но не поможет пройти тестФото: Артем Устюжанин / MSK1.RU

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