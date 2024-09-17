Выбираем лучшую пекарню и кондитерскую Петербурга. Проголосуйте за того, кто достоин награды

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!



Как проголосовать:



Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».



Изучить описание номинаций.



Перейти на страницу голосования.



Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.



Выбрать одного кандидата в номинации.Нажать на кнопку «Голосовать».



Повторить для другой номинации.



Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!



Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.



26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.



«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.