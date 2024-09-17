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Город #отЛИЧНЫЙпитер Выбираем лучшую пекарню и кондитерскую Петербурга. Проголосуйте за того, кто достоин награды

Выбираем лучшую пекарню и кондитерскую Петербурга. Проголосуйте за того, кто достоин награды

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4 комментария

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных авторских кондитерских и пекарен нашего города. Вместе с куратором номинации — отельером, ресторатором, экспертом HoReCa, публицистом Юнисом Теймурханлы — мы отобрали из них десятку финалистов.

«Вкусные штучки» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые замечательные и изысканные кондитерские и пекарни. Вот какие заведения вышли в финал:

  1. сеть кафе-пекарен Буше;

  2. «Забыли сахар»;

  3. кондитерская «Север — Метрополь»;

  4. Lavanda Eclair;

  5. Булочные Вольчека;

  6. кондитерская «Тройка»;

  7. «Слой»;

  8. Футура;

  9. Aster;

  10. «Счастье».

Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!

Как проголосовать:

Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».

Изучить описание номинаций.

Перейти на страницу голосования.

Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.

Выбрать одного кандидата в номинации.Нажать на кнопку «Голосовать».

Повторить для другой номинации.

Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!

Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.

26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.

«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.

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Комментарии
5
iigaza
17 сентября 2024, 11:59
Да нет у нас пекарен, вот в Мюнхене есть, а тут одни халтурщики. Мюнхен далеко, посему пеку хлеб дома - настоящий и вкусный.
iayaaz
17 сентября 2024, 11:40
почему нет чебуречной "от Ашота"?!
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