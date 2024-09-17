Выбираем лучшую пекарню и кондитерскую Петербурга. Проголосуйте за того, кто достоин награды

Проект «(От)Личный Петербург» продолжается. Вы уже прислали нам адреса самых разных авторских кондитерских и пекарен нашего города. Вместе с куратором номинации — отельером, ресторатором, экспертом HoReCa, публицистом Юнисом Теймурханлы — мы отобрали из них десятку финалистов.
«Вкусные штучки» — одна из 11 номинаций нашего проекта в 2024 году. В ней мы собираем самые замечательные и изысканные кондитерские и пекарни. Вот какие заведения вышли в финал:
сеть кафе-пекарен Буше;
«Забыли сахар»;
кондитерская «Север — Метрополь»;
Lavanda Eclair;
Булочные Вольчека;
кондитерская «Тройка»;
«Слой»;
Футура;
Aster;
«Счастье».
Кто из 10 финалистов достоин звания лучшего? Какое из этих мест вы любите больше всего? Давайте определим тех, кто достоин награды! Результат зависит только от вас — мы ждем ваш голос!
Как проголосовать:
Перейти на сайт «(От)Личного Петербурга».
Изучить описание номинаций.
Перейти на страницу голосования.
Авторизоваться с помощью Telegram, Yandex или VK.
Выбрать одного кандидата в номинации.Нажать на кнопку «Голосовать».
Повторить для другой номинации.
Проголосовать можно до 20 сентября. Переходите на сайт проекта!
Каждая номинация «(От)Личного Петербурга» — это отдельная грань любования городом на Неве. И мы ежегодно просим читателей подсказать нам лучшие адреса для этого. 10 кандидатов в каждой, набравшие наибольшее количество голосов на этапе выдвижения, вошли в шорт-листы. После этого на основе выбора читателей кураторы составили окончательные списки, а мы выставили их на всеобщее голосование.
26 сентября в Петербурге пройдет торжественная церемония награждения победителей. В этом году мы проведем ее вместе с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. Лучшие получат почетные призы — и, конечно, народную любовь.
«(От)Личный Петербург» — проект «Фонтанки.ру» и комитета по развитию туризма Петербурга.