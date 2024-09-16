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Происшествия В Петербурге забритые подростки на требование «пояснить за шмот» открыли стрельбу по прохожему

В Петербурге забритые подростки на требование «пояснить за шмот» открыли стрельбу по прохожему

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12 комментариев

В Выборгском районе подростки устроили стрельбу из аэрозольного пистолета. Перед этим прохожий сделал им замечание. Детали произошедшего стали известны «Фонтанке» 16 сентября.

Прошедшей ночью на проспекте Просвещения не было скучно: местные жители могли слышать звуки стрельбы. По предварительным данным, двое школьников, ученики 7–8 классов, так ответили на замечание прохожего по поводу их внешнего вида.

Подросток, открывший стрельбу из аэрозольного пистолета, скорей всего, был пьян. По информации «Фонтанки», учащиеся действительно выглядели неординарно. Они были побриты налысо, одеты в футболки с крестами и черепами, а также в подогнутые джинсы. Помимо этого, на их одежде виднелись надписи, которые националисты обычно используют в качестве своих лозунгов.

После стрельбы школьники убежали с места происшествия и спрятались в кустах.

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Комментарии
12
Andrew_E
16 сентября 2024, 23:09
и что...до сих пор в тех кустах сидят?
alexadmin
16 сентября 2024, 22:59
Что может быть прекрасней чем докопаться до скинхедов в такой теплый летний вечер?
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