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Происшествия «Меня колбасит, я нервничаю»: в Гатчинском районе гималайский медведь выбежал из клетки. Смотрите, что там происходило

«Меня колбасит, я нервничаю»: в Гатчинском районе гималайский медведь выбежал из клетки. Смотрите, что там происходило

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3 комментария

Гималайский медведь сбежал из вольера в Гатчинском районе Ленобласти. О том, как косолапого ловили волонтеры и полицейские, изданию 47news рассказал руководитель добровольной службы спасения животных «Легион» Александр Цинкевич.

Мохнатый побег произошел вечером 15 сентября. Медведь Миша выломал прутья, вышел из своей клетки и начал разгуливать по территории. Загнать его обратно оказалось задачей не из легких. На помощь хозяевам приехали пять правоохранителей и два волонтера.

«Один полицейский стоял на лестнице по другую сторону забора и отвлекал: махал руками, кричал. Медведь рычал в его сторону, хорошо, что забор был очень высокий — больше двух метров», — поделился Цинкевич с 47news.

В этот момент в качестве отвлекающего маневра в медведя кидали яблоками. Руководитель «Легиона» «выпустил шесть дротиков». Полиция рассказала 47news, что по приезде увидела, как Миша сидит и ест арбуз. Когда животное заснуло в чужом пустом вольере, косолапого перенесли к нему в дом.

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«Завязали передние лапы, потом задние. Тащили все вместе. Миша достаточно крупный. Дотащили на одеяле, вколол антиседан, буквально через три минуты он уже проснулся», — сказал Александр Цинкевич.

Северо-Западное управление Росприроднадзора проводит проверку этого инцидента.

«Устанавливаются точное место произошедшего инцидента и владелец животного, а также сведения, подтверждающие факт произошедшего», — уточнили в ведомстве.

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Комментарии
3
pgrad
16 сентября 2024, 22:19
Сперва расплодят медведей, потом их ловят и боятся. Дураков на Руси на сотни лет припасено...
Джастис
16 сентября 2024, 21:53
Бедный мишка. Сбежал от своих мучителей и вдохнул на несколько минут воздух свободы. Но они его поймали и опять затолкнули в тесную клетку. А потом с упоением рассказывали, как они это делали.
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