Сбитый ребенок, наезд на ногу и неудачная прогулка подруг. Петербуржцы продолжают попадать в ДТП с электросамокатами

В Петербурге местные жители ловят последние теплые дни и рассекают по городу на электросамокатах. Однако такие прогулки не всегда заканчиваются удачно. Часто люди, передвигающиеся на СИМах, попадают в ДТП.



Вечером 15 сентября на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта две подруги попали под автомобиль, катаясь на электросамокате. По данным «Фонтанки», одна из девочек обратилась в больницу, где ее осмотрели медики. Подростка отпустили домой с разбитой губой и ушибом локтя.