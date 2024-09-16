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    Сбитый ребенок, наезд на ногу и неудачная прогулка подруг. Петербуржцы продолжают попадать в ДТП с электросамокатами

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    В Петербурге местные жители ловят последние теплые дни и рассекают по городу на электросамокатах. Однако такие прогулки не всегда заканчиваются удачно. Часто люди, передвигающиеся на СИМах, попадают в ДТП.

    Вечером 15 сентября на перекрестке улицы Дыбенко и Товарищеского проспекта две подруги попали под автомобиль, катаясь на электросамокате. По данным «Фонтанки», одна из девочек обратилась в больницу, где ее осмотрели медики. Подростка отпустили домой с разбитой губой и ушибом локтя.

    Также в воскресенье вечером на углу Большого Сампсониевского проспекта и Сердобольской улицы 15-летняя девушка на электросамокате не спешилась на пешеходном переходе и попала под колеса автомобиля. Сейчас она находится в больнице с травмой позвоночника.

    Еще один неприятный инцидент, связанный с СИМом произошел вечером 15 сентября в Приморском районе Петербурга. На Богатырском проспекте электросамокат сбил девятилетнего ребенка. По данным «Фонтанки», с закрытым переломом большеберцовой кости врачи отправили пострадавшего домой.

    Еще один случай произошел на Литейном мосту. В районе 18 часов водитель самоката наехал на левую ногу 36-летней женщине прямо посредине моста. По информации «Фонтанки», ее отпустили домой с ссадинами и ушибами мягких тканей ноги.

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