В Ростовской области будут на время отключать электричество из-за пожаров

Временные отключения электроэнергии вводятся в Ростовской области из-за пожаров. Заявки подают местные администрации, которые оценивают ситуацию распространения возгораний и просят обесточить воздушные линии электропередачи, сообщает 16 сентября правительство региона.
МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров.
Губернатор региона Василий Голубев накануне сообщал о пятидесяти пожарах, тушение которых осложняет сильный ветер. Сложная ситуация сложилась в Неклиновском, Каменском и Аксайском районах. В Азовском районе пламя от горящей сухой растительности перекинулось на жилой дом, в котором погибли двое маломобильных людей.