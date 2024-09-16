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    В Ростовской области будут на время отключать электричество из-за пожаров

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    Временные отключения электроэнергии вводятся в Ростовской области из-за пожаров. Заявки подают местные администрации, которые оценивают ситуацию распространения возгораний и просят обесточить воздушные линии электропередачи, сообщает 16 сентября правительство региона.

    МЧС в последние дни предупреждает жителей Ростовской области о чрезвычайной пожароопасности и рекомендует воздерживаться от разведения костров.

    Губернатор региона Василий Голубев накануне сообщал о пятидесяти пожарах, тушение которых осложняет сильный ветер. Сложная ситуация сложилась в Неклиновском, Каменском и Аксайском районах. В Азовском районе пламя от горящей сухой растительности перекинулось на жилой дом, в котором погибли двое маломобильных людей.

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