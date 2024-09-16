«Дичь, если честно»: Волочкова через суд требует назначить ей пенсию как солистке балета

Балерина Анастасия Волочкова через суд требует назначить ей пенсию как солистке балета. По словам артистки, пенсионные выплаты ей должны были начислить еще 10 лет назад. Однако деньги она не получает до сих пор, о чем Волочкова рассказала 16 сентября в соцсетях.

По словам Анастасии, для пенсии у солиста балета должен быть 15-летний стаж. У нее на данный момент он составляет в два раза больше — 30 лет. Однако артистка считает, что Большой театр потерял годы ее профессионального стажа. Якобы там ей выдали фальсифицированную трудовую книжку, сократив количество лет на сцене. Такая же ситуация, по мнению Волочковой, произошла и в краснодарском Театре балета Юрия Григоровича.

«Дичь, если честно.<...> Это очередное дело принципа. А я всегда за правду и справедливость. <...> Судья жизни — это наша человеческая совесть», — заключила балерина.

После такого эмоционального рассказа артистка не забыла упомянуть о своем ближайшем выступлении, отметив, что будет «рада цветочку».

