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Город Посмотрите, как рыба-нож отдыхает вечером рабочего понедельника

Посмотрите, как рыба-нож отдыхает вечером рабочего понедельника

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1 комментарий

В петербургском Океанариуме показали, как спит рыба-нож. Ее беззаботности вечером рабочего понедельника можно только позавидовать.

Часто посетители, завидев в аквариуме спящую рыбу-нож, пугаются и думают, что она погибла. На самом деле так черная ножетелка, затаившись в канавках или среди растений и коряг, отдыхает.

Рыба-нож получила свое название из-за формы тела, похожей на нож. В дикой природе длина черной ножетелки достигает 60 см, но в аквариуме рыба обычно вырастает не больше 45 см. Рыбы-ножи от природы слепые.

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Комментарии
1
почти бросил..)
16 сентября 2024, 22:18
Значит, где-то с другой стороны, должна быть.. рыба-вилка!..)
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