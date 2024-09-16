Посмотрите, как рыба-нож отдыхает вечером рабочего понедельника

В петербургском Океанариуме показали, как спит рыба-нож. Ее беззаботности вечером рабочего понедельника можно только позавидовать.

Часто посетители, завидев в аквариуме спящую рыбу-нож, пугаются и думают, что она погибла. На самом деле так черная ножетелка, затаившись в канавках или среди растений и коряг, отдыхает.

Рыба-нож получила свое название из-за формы тела, похожей на нож. В дикой природе длина черной ножетелки достигает 60 см, но в аквариуме рыба обычно вырастает не больше 45 см. Рыбы-ножи от природы слепые.