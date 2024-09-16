В Петербурге на Водопроводной улице орудовали «расчленители» самокатов. В отдел уехали четверо

Группу вероятных похитителей электросамокатов задержали росгвардейцы в Петербурге. Технику потрошили на запчасти, которые планировали продать. Подробности 16 сентября сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по городу и области.
Четверо мужчин, которые разбирали два электросамоката, привлекли внимание наряда Росгвардии. Инцидент произошел в минувшую пятницу на Водопроводной улице в Красногвардейском районе. Из самокатов успели вытащить модемы и модули GPS.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая изъяла похищенное и инструменты. Задержанных, которым от 22 до 26 лет, доставили в 13-й отдел полиции.