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    В Петербурге на Водопроводной улице орудовали «расчленители» самокатов. В отдел уехали четверо

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    Группу вероятных похитителей электросамокатов задержали росгвардейцы в Петербурге. Технику потрошили на запчасти, которые планировали продать. Подробности 16 сентября сообщает пресс-служба Управления вневедомственной охраны по городу и области.

    Фото: Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти
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    Четверо мужчин, которые разбирали два электросамоката, привлекли внимание наряда Росгвардии. Инцидент произошел в минувшую пятницу на Водопроводной улице в Красногвардейском районе. Из самокатов успели вытащить модемы и модули GPS.

    На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, которая изъяла похищенное и инструменты. Задержанных, которым от 22 до 26 лет, доставили в 13-й отдел полиции.

    Фото: Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти

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