«Всю ночь не спали». Пропавшую девочку нашли с окровавленной головой в поле под Екатеринбургом

В ночь на понедельник, 16 сентября, в селе Мостовское Свердловской области нашли 12-летнюю девочку с окровавленной головой, сообщает E1.RU. Накануне она отправилась провожать подругу и не вернулась.

Волонтеры поискового отряда обнаружили пропавшую девочку сегодня в поле в нескольких метрах от тропинки. Несмотря на окровавленную голову, подростка удалось привести в чувство. В настоящее время на месте, где лежал ребенок, работают оперативники. Как говорит один из местных жителей, полицейские предполагают, что школьницу чем-то ударили.

Известно, что, помимо раны на голове, пострадавшая получила травму руки, а ее спина покрыта синяками. При этом у девочки ничего из личных вещей не пропало — телефон нашли брошенным в поле. В связи с этим местные выдвигают разные версии произошедшего. Одни считают, что на 12-летнюю девочку напали. Другие убеждены в том, что случившееся — несчастный случай: ребенок мог неаккуратно упасть и от этого пострадать. Жители подчеркивают, что ничего криминального в селе ранее не случалось.

«Вообще у нас такого никогда не происходило, все в шоке, всю ночь не спали, голова у всех кругом, — поделились с E1.RU. — Девочку все деревенские знают».