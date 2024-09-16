«Мы выбрали три разных варианта». Эстония приготовилась тестировать бункеры

В октябре Эстония начнет тестировать прототипы бункеров, которые появятся вблизи российской границы. К концу 2026 года Минобороны страны планирует построить до 600 бункеров. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает местное издание Err.ee.

Линия бункеров будет простираться от северной части Чудского озера до южной части Эстонии. Бункеры должны находиться на расстоянии от 40 километров до границы.

«Мы выбрали три разных варианта бетонных бункеров, которые сейчас производятся, и начнем их тестировать, чтобы выбрать один стандарт, по которому будут построены все 600 бункеров», — рассказал глава отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Кади-Кай Колло.

Планируется, что их разместят на государственных землях, но, если потребуется, то они могут появиться на частных участках. Соглашений с собственниками земель пока нет, но они начнутся в конце нынешнего и начале следующего года.

