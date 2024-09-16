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Общество «Мы выбрали три разных варианта». Эстония приготовилась тестировать бункеры

«Мы выбрали три разных варианта». Эстония приготовилась тестировать бункеры

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3 комментария

В октябре Эстония начнет тестировать прототипы бункеров, которые появятся вблизи российской границы. К концу 2026 года Минобороны страны планирует построить до 600 бункеров. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщает местное издание Err.ee.

Линия бункеров будет простираться от северной части Чудского озера до южной части Эстонии. Бункеры должны находиться на расстоянии от 40 километров до границы.

«Мы выбрали три разных варианта бетонных бункеров, которые сейчас производятся, и начнем их тестировать, чтобы выбрать один стандарт, по которому будут построены все 600 бункеров», — рассказал глава отдела инфраструктуры Госцентра оборонных инвестиций Эстонии Кади-Кай Колло.

Как именно пройдет тестирование бункеров, не уточняется.

Планируется, что их разместят на государственных землях, но, если потребуется, то они могут появиться на частных участках. Соглашений с собственниками земель пока нет, но они начнутся в конце нынешнего и начале следующего года.

Стоимость строительства бункеров составит до 60 миллионов евро. На пути к ним также планируется установить различные препятствия — колючую проволоку, различные бетонные элементы.

В марте страны Прибалтики договорились о создании Балтийской оборонительной зоны на территориях, которые граничат с Россией.

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Эстония Прибалтика Бункеры Граница Россия
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Комментарии
3
Chekist
16 сентября 2024, 14:02
Правильно делают, когда под боком есть "печальный" пример, что никто ничего не собирается делать в отношении соседа, но потом бац, и происходит то, что стыдливо маскируют за 3 буквами, вместо 5-ти букв
57433789
16 сентября 2024, 13:51
анекдот про неуловимого Джо
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