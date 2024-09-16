Тихий убийца: что такое диабет 1,5-го типа и как понять, что он у вас

Некоторые врачи ставят неправильные диагнозы больным, что лишь усугубляет проблему Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Про сахарный диабет 1-го и 2-го типов слышали все. Но существует еще один вариант этого заболевания, который не у всех на слуху. Его редко диагностируют, а больные долгое время игнорируют симптомы, пока не станет слишком поздно. Рассказываем об опасностях диабета 1,5-го типа.



Что такое диабет 1,5-го типа Напомним, что из себя представляет сахарный диабет. Он развивается, когда организм не может нормально усвоить глюкозу — углевод, который попадает в человека с едой, а затем всасывается в кровь благодаря инсулину.

При диабете 1-го типа поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин или производит его в недостаточном количестве. Обычно болезнь дает о себе знать уже в детстве или подростковом возрасте. У людей с сахарным диабетом 2-го типа инсулина достаточно, но клетки теряют к нему чувствительность — это может произойти в любом возрасте, но чаще всего впервые с болезнью сталкиваются люди в 35–40 лет.

— Сахарный диабет 1,5-го типа — это нечто среднее между заболеванием 1-го и 2-го типов. Другое его название — латентный аутоиммунный диабет у взрослых — LADA, — рассказал врач Роман Иванов. — При LADA поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин, но, в отличие от диабета 1-го типа, это происходит медленно. Роман Иванов — врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук. Научный сотрудник лаборатории патологии кожи у детей отдела научных исследований в педиатрии ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России. Эксперт лаборатории «Гемотест».

Обычно инсулина перестает хватать из-за аутоиммунных процессов. Организм по ошибке начинает атаковать клетки поджелудочной железы, которые отвечают за выработку инсулина, и повреждает их. Из-за того, что болезнь протекает медленно, пациенты с таким подтипом диабета могут долго обходиться без инъекций инсулина, но их здоровье постепенно ухудшается. Какие симптомы у диабета 1,5-го типа Симптомы LADA-диабета схожи с симптомами диабета первого и второго типов, но развиваются очень медленно. — Больной постоянно хочет есть и пить, у него учащенное мочеиспускание, появляется регулярное ощущение тошноты и боли в животе, — рассказала врач-эндокринолог Анастасия Остапенко. — Также у страдающих от диабета 1,5-го типа появляется усталость даже при минимальной нагрузке, а после сна они не чувствуют себя отдохнувшими. Среди других симптомов: снижение массы тела, ухудшение зрения и ощущение покалывания.

Анастасия Остапенко, врач-эндокринолог, закончила Самарский государственный медицинский университет по специализациям «лечебное дело» и «эндокринология», эксперт «ИНВИТРО-Приволжье».

Инфографика: Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Чем грозит диабет 1,5-го типа Главная проблема LADA-диабета в том, что он очень похож на первый и второй типы. Из-за этого врачи зачастую ошибаются и ставят больным неправильные диагнозы.

— Обычно болезнь появляется к 30 годам. И на ранней стадии многим людям по ошибке диагностируют диабет 2-го типа — рекомендуют соблюдать диету и принимать лекарства, которые снижают уровень глюкозы в крови, — рассказал Роман Иванов. — Такая тактика хорошо помогает контролировать диабет 2-го типа, но в случае с LADA быстро становится неэффективной. Поджелудочная железа постепенно производит всё меньше инсулина, поэтому даже самая строгая диета не поможет поддерживать нормальный углеводный обмен. Из-за очень медленного развития симптомов многие больные даже не подозревают, что у них диабет, списывают недомогание на усталость или вовсе считают его своим нормальным состоянием.

— В итоге рано или поздно пациенту потребуются инъекции инсулина. И очень важно не упустить этот момент, чтобы избежать тяжелых осложнений — инфаркта, инсульта и диабетической комы, — предупредил Роман Иванов.

Как замедлить развитие диабета 1,5-го типа К сожалению, врачи пока что не придумали способ излечиться от диабета. Однако можно изменить свою жизнь так, чтобы значительно замедлить развитие болезни.

В первую очередь врачи советуют сбалансировать питание: добавить в рацион больше овощей, цельнозерновых продуктов и белка, а также уменьшить потребление рафинированных углеводов и сахара. Регулярные занятия спортом помогут улучшить чувствительность к инсулину — достаточно хотя бы полтора часа физической активности в неделю.

Фото: Юрий Скулыбердин / Городские порталы Поделиться Поделиться





Нелишним будет избавиться от хронического стресса и недосыпа — всё это негативно влияет на уровень сахара, так что больному необходимо находить время на отдых. А чтобы выявить болезнь на ранних стадиях и контролировать то, как она прогрессирует, нужно регулярно проходить медицинские обследования и следить за другими заболеваниями.