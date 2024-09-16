«Эмми» назвала лучшие сериалы: самураи поставили рекорд, за ними — кулинар и преследовательница

В Лос-Анджелесе в ночь на 16 сентября объявили лауреатов премии «Эмми» по основным категориям.
Наибольшее количество наград получил сериал «Сегун», набравший их аж 18 (из 25 возможных) и поставивший рекорд в неосновных номинациях (14). Самое высоко оцененное историческое шоу после «Игры престолов», как говорили о нем сразу после выхода, набравшее 99 % рейтинг на Rotten Tomatoes, «Сегун» был признан лучшим драматическим сериалом, сыгравшие в нем Хироюки Санада и Анна Саваи — лучшими актером и актрисой в драматическом сериале, а Фред Туа отмечен за лучшую режиссуру.
Значимым оказался и успех сериала «Медведь», забравшего в общей сложности 11 наград (до нынешних четырех статуэток, он получил семь неосновных призов). Исполнитель главной роли чудо-повара в нем Джереми Аллен Уайт был признан лучшим актером в комедийном сериале. Как лучший актер и актриса второго плана награждены Эбон Мосс-Бакрак и Лиза Колон-Зайас. Отмечен и режиссер Кристофер Сторер.
Наконец, еще одним триумфатором стал сериал «Олененок» — с шестью наградами. Он был признан лучшим мини-сериалом, а сыгравшие в нем Ричард Гэдд и Джессика Ганнинг — лучшим актером и лучшей актрисой второго плана в мини-сериале.