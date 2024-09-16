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Происшествия «Почему вы не на СВО?» Гуляющие с детьми петербуржцы подверглись агрессивному допросу на площадке

«Почему вы не на СВО?» Гуляющие с детьми петербуржцы подверглись агрессивному допросу на площадке

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В Калининском районе Петербурга прогулка с детьми обернулась для двоих мужчин неформальным допросом. Прохожий, активно демонстрирующий красную корочку, негодовал, почему отцы все еще не на передовой. Об этом в беседе с «Фонтанкой» 16 сентября рассказал один из местных жителей.

Поводом для дискуссии, которая развернулась накануне вечером у дома 104 по Гражданскому проспекту, стало сделанное замечание о выгуле собаки без намордника. «В нашем квартале есть детская площадка, я там гулял с маленьким ребенком. И еще один мужчина рядом был, он тоже с ребенком. В это время мимо шел какой-то мужчина с бультерьером и женой. Мы с ребенком хотели съехать с горки, когда этот человек перед нами остановился. Я тогда сказал, что собаку надо в наморднике выгуливать и не на площадке», — рассказывает собеседник.

Далее прохожий передал поводок жене, а к присутствовавшим мужчинам вернулся с рядом вопросов, но уже не про выгул собаки. «Начались вопросы, оскорбления, он начал угрожать спустить собаку. Я отвечал ему нейтрально, чтобы не провоцировать. Спутница пыталась увести его, но он вернулся. Тогда мы просто взяли детей в руки и убежали оттуда», — указал мужчина.

Судя по видео, прохожий активно интересовался у мужчин их возрастом и причиной присутствия среди гражданских. Сам он параллельно признался, что был «там», и предъявил удостоверение.

«Почему вы не на СВО? <…> На, запиши мои данные. Я могу вас завтра забрать с собой», — угрожал прохожий. В конце своей речи он выкрикнул яркие оскорбления.

«Неожиданно и неприятно все это случилось. На будущее — не буду вообще людям с собаками что-то говорить, тем более если я с ребенком», — заключил собеседник «Фонтанки». Жаловаться в полицию он пока не собирается.

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Vikilein
16 сентября 2024, 14:21
Хозяин такой собаки это уже диагноз сам по себе.
Cashmare
16 сентября 2024, 14:32
ну зачем же ксиву заблюрили? страна должна знать своих героев
А13579
16 сентября 2024, 14:12
Стандартное быдло, которое само нигде не было, с нарисованными корочками «общества защиты насекомых».
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