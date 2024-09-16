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    Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

    А вы сможете назвать столицы всех государств?

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    5 комментариев
    С областными городами России каждый кое-как еще разберется, но что если мы попросим вас назвать столицы разных стран?
    С областными городами России каждый кое-как еще разберется, но что если мы попросим вас назвать столицы разных стран?Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU
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    Герой одной известной песни уехал в Петербург, а приехал в Ленинград. Чтобы с нами ничего подобного не произошло, мы решили освежить в памяти столицы разных стран. Понятно, что в некоторых случаях их очень сложно забыть: в России — Москва, там Кремль, в КНДР — Пхеньян, там всегда солнечно. Со столицей Ватикана вообще не ошибешься — это город-государство. Но что насчет остальных? Вы уверены, что знаете столицы всех стран на свете? Механика этого теста проста как никогда: мы вам название страны, а вы выбираете правильный, на ваш взгляд, ответ.

    Знаете столицу Филиппин?

    А столицу Турции?

    Угадаете столицу ОАЭ?

    Назовите столицу Австралии.

    А теперь столицу Канады.

    Знаете столицу Греции?

    Какой из этих городов — столица Пакистана?

    Назовите столицу Словении.

    Знаете столицу Португалии?

    А столицу Индонезии?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

    География явно не ваш конек

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

    Вы неплохо справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Сложный тест по географии: на 10 из 10 ответит лишь каждый пятый

    Вы либо знаток географии, либо путешественник!

    Поделитесь результатом

    С областными городами России каждый кое-как еще разберется, но что если мы попросим вас назвать столицы разных стран?
    С областными городами России каждый кое-как еще разберется, но что если мы попросим вас назвать столицы разных стран?Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU

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