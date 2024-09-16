На дебатах в Сан-Паулу кандидат в мэры ударил оппонента стулом после обвинения в клоунаде

Утром 16 сентября на теледебатах в бразильском Сан-Паулу кандидат на пост мэра от Социал-демократической партии Жозе Луис Датена ударил стулом своего оппонента — коуча Пабло Марсала. По сообщению портала G1, у пострадавшего сломано ребро.



Во время эфира телеканала TV Cultura Марсал задал Датене вопрос о том, когда его оппонент перестанет изображать клоуна и выйдет из предвыборной гонки.



«Ты не ответил на вопрос. Мы хотим знать. Ты придурок. Ты участвовал в дебатах в эти дни, чтобы дать мне пощечину, и сказал, что хочешь это сделать. Ты даже не мужчина, чтобы сделать это. Ты не мужчина», — сказал Марсал.



В ответ на это социал-демократ Датена взял в руки стул и набросился на соперника. Трансляция дебатов завершилась, пострадавший отправился в больницу, а его адвокат — в полицейский участок. Защитник Марсала написала заявление на Датену.



Команда пострадавшего потребовала, чтобы на следующих дебатах присутствовала охрана. Предвыборную программу Марсала на сегодняшний день отменили.



Датена объяснил свое агрессивное поведение сильными эмоциями. По его словам, он вспомнил смерть свекрови, пишет G1. Якобы она умерла от инсульта после сообщения о предполагаемых сексуальных домогательствах, в которых ранее обвинял Датену Марсал.



37-летний Марсал — инфлюэнсер с 25 миллионами подписчиков. Он бизнесмен, мотивационный оратор и тренер по личностному развитию, а также сторонник экс-лидера Бразилии Жаира Болсонару. По данным опроса населения, которое провели накануне в Буэнос-Айресе, Марсала поддерживает больший процент местных жителей. Кандидат от социал-демократов 67-летний Датена является телеведущим и журналистом.

