В Стрельне в 2025 году построят детский сад с бассейном

В Стрельне началось строительство нового детского сада с бассейном. Как сообщают в Setl Group, садик рассчитан на 75 мест, это четыре группы детей в возрасте от трех до семи лет.



В каждой из четырех групп в садике будут свои отдельные раздевалки, буфетные, игровые и спальни. Также внутри оборудуют классы для кружков, музыкальный и физкультурный залы, бассейн и медкабинет.



Во дворе садика построят спортплощадку и четыре площадки для игр — по одной на каждую группу. Саму прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

