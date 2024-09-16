Поезд Петербург — Севастополь под Тосно сбил мужчину в наушниках

Около железнодорожной станции Любань под Тосно 32-летнего местного жителя сбил пассажирский поезд. Мужчина переходил пути на красный и в наушниках, сообщает пресс-служба транспортной полиции Северо-Запада в понедельник, 16 сентября.

Сообщение об аварии поступило в дежурную часть вечером 15 сентября. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что перед столкновением машинист поезда Петербург — Севастополь сигналил мужчине и пытался притормозить. Однако избежать наезда не удалось.

Тосненец выжил, однако без травм не обошлось. Мужчину госпитализировали, сейчас он проходит лечение в больнице.