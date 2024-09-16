Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

пасмурно, без осадков

ощущается как +17

2 м/c,

ю-в.

 771мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
(От)Личный Петербург — 2024
Борьба с вейпами
Тусовка у Дворцового
Насколько подорожают авто
Участники СВО в школе
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия В Петербурге годовалый сын режиссёра-мультипликатора попал в реанимацию, отравившись витаминами для беременных

В Петербурге годовалый сын режиссёра-мультипликатора попал в реанимацию, отравившись витаминами для беременных

1 905
Написать комментарий

Врачи детской больницы имени Филатова в Петербурге выхаживают мальчика, который попробовал на зуб содержимое домашней аптечки. В реанимацию его отправили витамины. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября.

По предварительным данным, накануне утром в квартире на Васильевском острове полуторагодовалый ребенок съел пять таблеток тайского препарата, предназначенного для беременных и кормящих женщин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчика, у которого диагностировали отравление железом, поместили в реанимацию.

Ребенок растет в семье художников-мультипликаторов. Отец — режиссер, мэтр российской анимации. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства он удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15