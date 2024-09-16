В Петербурге годовалый сын режиссёра-мультипликатора попал в реанимацию, отравившись витаминами для беременных

Врачи детской больницы имени Филатова в Петербурге выхаживают мальчика, который попробовал на зуб содержимое домашней аптечки. В реанимацию его отправили витамины. Об этом стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября.



По предварительным данным, накануне утром в квартире на Васильевском острове полуторагодовалый ребенок съел пять таблеток тайского препарата, предназначенного для беременных и кормящих женщин. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Мальчика, у которого диагностировали отравление железом, поместили в реанимацию.

Ребенок растет в семье художников-мультипликаторов. Отец — режиссер, мэтр российской анимации. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства он удостоен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.