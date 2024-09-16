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Общество Мишустин: неистраченный остаток маткапитала можно получить через МФЦ

Мишустин: неистраченный остаток маткапитала можно получить через МФЦ

1 786
1 комментарий

Неизрасходованную часть материнского капитала, размер которой не превышает 10 тысяч рублей, можно будет получить через МФЦ и другие сервисы. Об этом в понедельник, 16 сентября, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

На совещании со своими заместителями Мишустин подписал постановление, согласно которому родители смогут получать неистраченный остаток материнского капитала. Отмечается, что если неизрасходованная часть маткапитала составляет менее 10 тысяч рублей, то лица, получившие сертификат, смогут претендовать на эту сумму в виде единовременной выплаты.

Вывести денежные средства можно будет с помощью заявки, оформленной на портале «Госуслуги», почте или в МФЦ.

Ранее, 8 августа, президент России Владимир Путин подписал закон о возможности единовременной выплаты до 10 тысяч рублей из неистраченных остатков материнского капитала.

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Комментарии
1
-4*
16 сентября 2024, 11:45
😡😡😡😡😡Несмываемый обнулил карманы населения!😡😡😡😡😡
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