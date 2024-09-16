В центре Петербурга накрыли бар с консуматоршами. На второе свидание сытые девушки не соглашались

В Центральном районе Петербурга сотрудники полиции пресекли работу бара, где проходили свидания с «разводом». Приятный вечер в компании девушек обходился молодым людям в неприлично крупную сумму. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 16 сентября.

Источник: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Причиной оперативной проверки стали два идентичных заявления, которые почти одновременно поступили в полицию. В обоих фигурировал бар в доме № 42 по Суворовскому проспекту.



Так, 28-летний инженер из Кудрово рассказал, что познакомился в Сети с девушкой, которая пригласила его на прогулку по центру города, а после продолжить вечер в указанном баре. Спутница заказала себе горячее блюдо и несколько бокалов вина, их стоимостью мужчина не интересовался. Ужин обошелся в 65 тысяч, молодой человек удивился, но расплатился. После завершения вечера новая знакомая перестала выходить на связь.



Через день в полицию обратился 44-летний руководитель филиала коммерческой фирмы. Спутница из приложения для знакомств выбрала тот же бар на Суворовском проспекте. Во время вечера мужчина заметил, что девушка и работница заведения явно знакомы, но все равно заплатил за ужин около 28 тыс. рублей.



По обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Правоохранители установили, что заведение сотрудничает с так называемыми консуматоршами, в отдел была доставлена работавшая там 25-летняя девушка-администратор. Она же является и номинальным владельцем бара.



Отмечается, что минимальный чек в заведении составлял 20 тыс. рублей. Но в результате обновления цен на ходу его владельцы получали по 150–200 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются организаторы аферы.

