Под Петербургом мать оставила младенца на пару минут. К её возвращению он захлебнулся

Надувной круг, предназначенный для более безопасного купания детей, не помог молодой матери из Бокситогорского района Ленобласти уберечь семимесячного сына.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, звонок от жены сорвал с работы 21-летнего повара пиццерии в Бокситогорске накануне в седьмом часу вечера. Его 18-летняя супруга рассказала, что буквально на минуту оставила сына без присмотра в ванне в специальном круге с ремнями безопасности, отходя в туалет. Вернувшись, она увидела, что мальчик перевернулся, его лицо было в воде. По словам девушки, она попыталась реанимировать ребёнка и дозвониться в скорую, но пока это ей не удалось.

Отец работал рядом с домом. На машине он сам отвёз жену и ребёнка в больницу. Младенец был в состоянии клинической смерти, спасти его не удалось.

Все обстоятельства случившегося устанавливает Следственный комитет