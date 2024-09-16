Петербургские фотографы подверглись нападению в лесу. Их атаковал странный глухарь

«Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале. Мне удалось поснимать такого глухаря в 2018 году в Челябинской области и в 2022 году в Приозерском районе Ленинградской области», — пишет Павел Глазков.

Объяснения столь нестандартному поведению пока нет. Есть гипотеза, что к этому приводит патологически высокий уровень половых гормонов в брачный период, то есть весной. Однако глухари-драчуны попадались и осенью, и даже зимой: например, нападали на лыжников и сноубордистов.

В норме глухарь не подпускает к себе человека. Он хорошо слышит и прекрасно видит, и подойти к нему можно только весной, когда на рассвете он исполняет свою брачную песню. В определенный момент песни глухарь на несколько секунд перестает слышать, буквально глохнет. Именно в этот короткий момент к нему можно приблизиться на несколько шагов — и замереть в ожидании следующего короткого отрывка песни, когда глухарь вновь «оглохнет». В промежутках между моментами «глухоты» он внимательно прислушивается и осматривается и в случае опасности сразу улетает.

