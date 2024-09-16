Петербургские фотографы подверглись нападению в лесу. Их атаковал странный глухарь

Необычного глухаря удалось встретить фотографам-натуралистам в Приозерском районе Ленобласти. Обычно глухари крайне осторожны, а этот оказался редким драчуном, он даже нападал на людей.
Фотографиями и видео делятся 16 сентября биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре» и фотограф Антон Кубышкин в сообществе «Птицы СПб и России».
Судя по всему, весной здесь находился глухариный ток и птица продолжает охранять своё брачное место.
Это второй задокументированный случай встречи с агрессивным глухарем в Ленинградской области. Первый раз такую птицу Павел Глазков встретил в том же Приозерском районе.
«Такое бесстрашное и даже агрессивное поведение глухаря — очень редкое явление в природе. Несколько примеров описано в Финляндии и Швеции. В России известны единичные случаи встречи с глухарями-драчунами в Сибири и на Урале. Мне удалось поснимать такого глухаря в 2018 году в Челябинской области и в 2022 году в Приозерском районе Ленинградской области», — пишет Павел Глазков.
Объяснения столь нестандартному поведению пока нет. Есть гипотеза, что к этому приводит патологически высокий уровень половых гормонов в брачный период, то есть весной. Однако глухари-драчуны попадались и осенью, и даже зимой: например, нападали на лыжников и сноубордистов.
В норме глухарь не подпускает к себе человека. Он хорошо слышит и прекрасно видит, и подойти к нему можно только весной, когда на рассвете он исполняет свою брачную песню. В определенный момент песни глухарь на несколько секунд перестает слышать, буквально глохнет. Именно в этот короткий момент к нему можно приблизиться на несколько шагов — и замереть в ожидании следующего короткого отрывка песни, когда глухарь вновь «оглохнет». В промежутках между моментами «глухоты» он внимательно прислушивается и осматривается и в случае опасности сразу улетает.
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