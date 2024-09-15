В Ступино гаишник сбил сразу трех детей, выбежавших на дорогу

Подмосковная полиция проводит проверку по факту ДТП с участием трех малолетних. Инцидент произошел в Ступино два дня назад, в региональном главке рассказали о нем только 15 сентября .



В пятницу около семи вечера 27-летний водитель двигался на своем автомобиле OMODA. На улице Московской в поселке Михнево на дорогу выбежали трое детей — всем от пяти до семи лет. Всё происходило вне зоны пешеходного перехода, а малолетние были без сопровождения взрослых. В результате дети получили различные травмы и были госпитализированы.



Выяснилось, что водитель является сотрудником одного из подразделений Подмосковной дорожной полиции. По результатам медосвидетельствования мужчины был трезв.

