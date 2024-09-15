«Борис» разбушевался. Шторм обрушился на Центральную и Восточную Европу, есть погибшие

Шторм «Борис», обрушившийся на страны Центральной и Восточной Европы, стал причиной смерти не менее шести человек. Как передают 15 августа местные СМИ, сильный ветер и проливные дожди на территории Австрии, Чехии, Венгрии, Румынии и Словакии не прекращаются уже несколько дней. Из-за наводнения люди вынуждены покидать дома.

По данным румынской газеты Libertatea, четыре человека найдены мертвыми в городе Галац на юго-востоке страны. Повреждено более пяти тысяч домов.