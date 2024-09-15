«Борис» разбушевался. Шторм обрушился на Центральную и Восточную Европу, есть погибшие

Шторм «Борис», обрушившийся на страны Центральной и Восточной Европы, стал причиной смерти не менее шести человек. Как передают
По данным румынской газеты Libertatea, четыре человека найдены мертвыми в городе Галац на юго-востоке страны. Повреждено более пяти тысяч домов.
Автор: видео с сайта YouTube.com, канал KURIER
На юге Польши, в городе Клодзко, один человек утонул во время наводнения. Эвакуировано более
В Вене уже затоплено несколько домов: до некоторых зданий можно добраться только на лодке, несколько линий метро было закрыто из-за наводнения, пишет газета Kurier. Железнодорожное сообщение на востоке страны было приостановлено. В федеральной земле Нижняя Австрия во время спасательной операции погиб один пожарный.
В столице Словакии, Братиславе, более 3150 домов остались без электричества, жителей готовят к эвакуации, передает издание Ta3.
В Чехии было эвакуировано более 10 000 человек, рассказал чешскому телевидению глава пожарной службы. На востоке страны десятки тысяч людей остаются без электричества. Полиция разыскивает трех человек, находившихся в автомобиле, который в субботу упал в реку Стариц неподалеку от Праги.