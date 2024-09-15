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    В Приморье пассажирка на ходу выпрыгнула из такси, водитель которого потерял сознание

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    Женщина выпрыгнула из такси на полном ходу в Приморском крае. Пассажирка испугалась за свою жизнь. Подробности 15 сентября сообщает полиция региона.

    RU_CHP

    На рискованный побег из машины решилась 47-летняя жительница Артема. Инцидент произошел накануне вечером в районе улицы Маковского.

    Женщина рассказала, что ехала на такси, в какой-то момент водитель потерял сознание и стал въезжать в отбойник. Привести мужчину в чувство ей не удалось. Испугавшись за свою жизнь, пассажирка приняла решение покинуть движущийся автомобиль и выпрыгнула из него. В результате происшествия она получила закрытый вывих плеча.

    Подробности о состоянии водителя не сообщаются.

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