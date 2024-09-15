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    С видами русских городов. На аукционе в Петербурге продадут «Описание путешествия в Московию и Персию» 1696 года

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    В Петербурге 19 сентября в аукционном доме «Литфонд» пройдут торги, где представят одно из самых известных сочинений о России XVII века — «Описание путешествия в Московию и Персию» немецкого путешественника Адама Олеария. Об этом «Фонтанке» рассказали в воскресенье, 15 сентября.

    Выставленный на торги экземпляр был издан в Гамбурге в 1696 году. Книга стала итогом двух продолжительных поездок автора в составе гольштинского посольства ко дворам московского царя Михаила Федоровича Романова и персидского шаха Сефи I в 1634–1639 годах.

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    «Олеарий, человек незаурядных способностей и талантов, в мельчайших подробностях описал увиденное им в восточных державах и передал в тексте и многочисленных гравюрах — в книге их больше двухсот — особенности политической, экономической и культурной жизни народов, их населяющих. Особую ценность представляют иллюстрации с видами русских городов Торжка, Твери, Новгорода, Коломны, Касимова, Мурома, Астрахани и других, а также детальные карты Москвы и Поволжья», — рассказал «Фонтанке» специалист по антикварной книге Егор Зубков.

    Сочинение Олеария выдержало несколько переизданий уже в XVII веке. Его переводили на французский, английский, голландский и итальянский языки. Тогда «Описание путешествия в Московию и Персию» стало для европейцев одним из главных источников сведений о нашей стране.

    «Однако ценность экземпляра не ограничивается его старостью, именем автора и хорошей сохранностью. У книги очень интересный провенанс [происхождение]», — поделился специалист.

    В «Литфонде» уточнили, что первым установленным владельцем книги оказался родившийся в немецком Веймаре врач Василий Трейтер. Он сделал карьеру медика в Москве, где боролся с эпидемией малярии и лечил маленького Федора Достоевского.

    «Трейтер поддерживал регулярные отношения со своей родиной, в том числе переписывался с Гёте, соседом своих родителей по участку в Веймаре. Если верить преданию семьи, Василий Васильевич был внебрачным сыном немецкого поэта. Якобы этот факт выяснился в 1827 году, когда врачу, желающему жениться на дочери барона, понадобилось доказать свое достойное происхождение — и из Веймара поступили некие неопровержимые доказательства благородного родства», — поделился Зубков.

    В настоящее время рекордная цена продажи «Описания путешествия в Московию и Персию» составляет три с половиной миллиона рублей. Стартовая цена в петербургском «Литфонде» — 800 тысяч рублей.

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