«Движение встанет». Жители квартала на Пулковском шоссе опасаются оказаться заблокированными из-за ремонтных работ

Жители кварталов возле Пулковского шоссе опасаются транспортного коллапса в начале рабочей недели из-за перекрытия сразу трех выездов на магистраль. Как сообщает, телеграм-канал «Средней рогатки», перекрытия появились еще в субботу 14 сентября, их установило АО «Трест».

Из-за них выехать из квартала только можно на Среднерогатскую улицу, а через неë на Дунайский проспект. Но этот путь не слишком удобен для движения в сторону центра. Еще один выезд остался со стороны Дизельного проезда. Жители опасаются, что из-за ограничений движение встанет.

«Завтра понедельник и люди поедут на работу, в район поедут те, кто в садик и в школу детей повезëт. Движение встанет, так как все внутриквартальные проезды заставлены автомобилями и разъехаться двум потокам будет невозможно», — сообщает автор поста. В случае необходимости экстренные службы тоже не смогут вовремя добраться к домам квартала.