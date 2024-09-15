Взрыв на макаронной фабрике прогремел на северо-западе Турции

Два десятка человек пострадали в ходе ЧП на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья. Об этом 15 сентября сообщает NTV.

Издание уточняет, что на производстве прогремел взрыв, после этого начался пожар. Согласно первоначальным данным, эпицентр находился на чердаке. Что именно взорвалось — неизвестно, чтобы делать какие-то выводы, нужно для начала справиться с огнем.



Пострадавших в ходе инцидента развезли по близлежащим больницам.

