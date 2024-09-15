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Происшествия Взрыв на макаронной фабрике прогремел на северо-западе Турции

Взрыв на макаронной фабрике прогремел на северо-западе Турции

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4 комментария

Два десятка человек пострадали в ходе ЧП на макаронной фабрике в турецкой провинции Сакарья. Об этом 15 сентября сообщает NTV.

Издание уточняет, что на производстве прогремел взрыв, после этого начался пожар. Согласно первоначальным данным, эпицентр находился на чердаке. Что именно взорвалось — неизвестно, чтобы делать какие-то выводы, нужно для начала справиться с огнем.

Пострадавших в ходе инцидента развезли по близлежащим больницам.

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Комментарии
4
AlBerkut
15 сентября 2024, 15:39
Ээээ... Взрыв на макаронной фабрике? 🤔 Это что-то из анекдота, или из шуток про любителей 'модных' причёсок? 🤔😂😂
Karl_Ivanovich
15 сентября 2024, 15:53
В последние несколько лет заголовки дословно совпадают с шутками 1990-х гг
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