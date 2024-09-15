«Привет, Андрей». Петербурженка проснулась на своей даче в процессе изнасилования

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением. 55-летняя женщина попросила наказать малознакомого мужчину по имени Андрей, который ее якобы изнасиловал на даче. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября .



Инцидент произошел накануне в Киришском районе Ленобласти. В пятницу вечером петербурженка приехала отдохнуть на свою дачу. Во дворе она захотела обустроить пруд и нашла через группу в мессенджере рабочих. 14 сентября они вырыли яму, после чего предложили хозяйке дома выпить пива. Та согласилась. Один из мужчин по имени Андрей оказывал даме знаки внимания.

