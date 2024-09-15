«Привет, Андрей». Петербурженка проснулась на своей даче в процессе изнасилования

Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением.
Инцидент произошел накануне в Киришском районе Ленобласти. В пятницу вечером петербурженка приехала отдохнуть на свою дачу. Во дворе она захотела обустроить пруд и нашла через группу в мессенджере рабочих.
Около десяти часов вечера все решили разойтись по домам. Петербурженка зашла в дом, закрыла за собой дверь и поднялась в спальню на второй этаж. Мужчины якобы оставались сидеть на веранде. Ночью женщина проснулась от поцелуя. Затем начался половой акт. В незнакомце потерпевшая узнала того самого лысеющего и заикающегося Андрея.
По данному факту проводится проверка.