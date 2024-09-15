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    «Привет, Андрей». Петербурженка проснулась на своей даче в процессе изнасилования

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    Жительница Петербурга обратилась в полицию с заявлением. 55-летняя женщина попросила наказать малознакомого мужчину по имени Андрей, который ее якобы изнасиловал на даче. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.

    Инцидент произошел накануне в Киришском районе Ленобласти. В пятницу вечером петербурженка приехала отдохнуть на свою дачу. Во дворе она захотела обустроить пруд и нашла через группу в мессенджере рабочих. 14 сентября они вырыли яму, после чего предложили хозяйке дома выпить пива. Та согласилась. Один из мужчин по имени Андрей оказывал даме знаки внимания.

    Около десяти часов вечера все решили разойтись по домам. Петербурженка зашла в дом, закрыла за собой дверь и поднялась в спальню на второй этаж. Мужчины якобы оставались сидеть на веранде. Ночью женщина проснулась от поцелуя. Затем начался половой акт. В незнакомце потерпевшая узнала того самого лысеющего и заикающегося Андрея.

    По данному факту проводится проверка.

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