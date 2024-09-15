В Петербурге школьник уехал в реанимацию из скейт-парка на улице Передовиков

Выполнение трюков на специальном самокате довело школьника из Красногвардейского района до отделения реанимации. Подростка доставили в пятницу в детскую больницу имени Раухфуса, об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.



Травмы 12-летний учащийся получил в скейт-парке на улице Передовиков. Неудачное падение стало причиной разрыва селезенки и закрытой черепно-мозговой травмы. Состояние пациента врачи оценили как тяжелое.

