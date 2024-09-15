С икрой, мороженым или бокалом игристого. 10 самых необычных «Петербургских завтраков» с розовыми блинами

В Петербурге началась третья неделя фестиваля «Петербургский завтрак», организованного комитетом по развитию туризма Петербурга и порталом «Фонтанка.ру». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с Северной столицей. Темой фестиваля этого года стал юбилей Пушкина, чье творческое наследие участникам фестиваля было предложено осмыслить в гастрономическом ключе.
Одним из хитов «Петербургского завтрака» стали розовые блины. Фрейлина императорского двора Александра Смирнова-Россет вспоминала, что поэт мог за один присест съесть три десятка таких блинов, не испытывая ни малейшей тяжести в желудке. Розовыми они становились, так как готовились с добавлением свеклы. Легенда гласит, что именно это блюдо готовила Александру Пушкину няня Арина Родионовна. Так как фрейлина, рассказав о розовых блинах, добавила, что поэт любит крыжовенное варенье, то в сознании последующих поколений одно соединилось с другим. И ныне, принято говорить, что Наше все ел блины непременно с вареньем из крыжовника.
«Классический» вариант можно отведать, к примеру, в BISTROT44 (316 рублей, ежедневно с 08:00 до 16:00) и ресторане «Беринг» (232 рубля, ежедневно с 09:00 до 11:00).
А мы выбрали 10 самых необычных рецептов розовых блинов, предложенных петербургским рестораторами. С полными списком участников фестиваля и их меню можно познакомиться на сайте «Петербургского завтрака» https://spbzavtrak.ru/restaurants.
Розовые блинчики с икрой палтуса
Где: AMO ITALIAN RESTAURANT, Ропшинская ул., 1/32
Почем: 321 рубль
Когда: с 11:00 до 13:00
Розовые блины, украшенные цветами
Где: ATRIO, отель Wawelberg, Невский 7–9
Почем: 450 рублей
Когда: пн-пт с 07:00 до 11:00, сб-вс и праздничные дни с 07:00 до 12:00
Блины Арины Родионовны с подвесной сметаной и вяленой свёклой
Где: «Сон», Кирпичный переулок, 8
Почем: 314 рублей
Когда: ежедневно с 10:00 до 15:00
Розовые блины со сгущёнкой из ромашки, свежими ягодами и малиновой пудрой
Где: CHARLIE, наб. канала Грибоедова 54
Почем: 690 рублей
Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00
Розовые оладьи с бородинским мороженым
Где: HUNT, ул. Рубинштейна 13
Почем: 462 рубля
Когда: в будни с 10:00 до 12:00, в выходные с 10:00 до 14:00
Розовые блинчики с вареньем из крыжовника и мороженым
Где: JACK LONDON, ул. Фучика, 9, 3 этаж ТЦ «Кубатура»
Почем: 462 рубля
Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00
Розовые блины с вареньем из крыжовника и бокал игристого
Где: LAMB, Конногвардейский пер., 2
Почем: 650 рублей
Когда: будни 9:00–12:00, выходные 10:00–13:00
Блины от Арины Родионовны с красной икрой и муссом из пармезана
(подается с лимончелло)
Где: PIOALPORTO, Кожевенная линия 40
Почем: 790 рублей
Когда: с 12:00 до 16:00
Розовые блины с вишневым вареньем, сметаной и миндалем
Где: VINO&VODA, Ул. Чайковского 17, отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo
Почем: 450 рублей
Когда: ежедневно с 7:00 до 15:00
Блины Арины Родионовны с томлёными яблоками, свежей клубникой и сметаною
Где: «Мы Же На Ты»
Почем: 365 рублей
Когда: ежедневно с 10.00 до 16.00
Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»