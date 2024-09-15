С икрой, мороженым или бокалом игристого. 10 самых необычных «Петербургских завтраков» с розовыми блинами

В Петербурге началась третья неделя фестиваля «Петербургский завтрак», организованного комитетом по развитию туризма Петербурга и порталом «Фонтанка.ру». До 26 сентября 130 ресторанов, баров и кафе предлагают специальное меню, блюда которого связаны с Северной столицей. Темой фестиваля этого года стал юбилей Пушкина, чье творческое наследие участникам фестиваля было предложено осмыслить в гастрономическом ключе.



Одним из хитов «Петербургского завтрака» стали розовые блины. Фрейлина императорского двора Александра Смирнова-Россет вспоминала, что поэт мог за один присест съесть три десятка таких блинов, не испытывая ни малейшей тяжести в желудке. Розовыми они становились, так как готовились с добавлением свеклы. Легенда гласит, что именно это блюдо готовила Александру Пушкину няня Арина Родионовна. Так как фрейлина, рассказав о розовых блинах, добавила, что поэт любит крыжовенное варенье, то в сознании последующих поколений одно соединилось с другим. И ныне, принято говорить, что Наше все ел блины непременно с вареньем из крыжовника.



«Классический» вариант можно отведать, к примеру, в BISTROT44 (316 рублей, ежедневно с 08:00 до 16:00) и ресторане «Беринг» (232 рубля, ежедневно с 09:00 до 11:00).



А мы выбрали 10 самых необычных рецептов розовых блинов, предложенных петербургским рестораторами. С полными списком участников фестиваля и их меню можно познакомиться на сайте «Петербургского завтрака» https://spbzavtrak.ru/restaurants.



Розовые блинчики с икрой палтуса

Где: AMO ITALIAN RESTAURANT, Ропшинская ул., 1/32



Почем: 321 рубль



Когда: с 11:00 до 13:00



Розовые блины, украшенные цветами

Где: ATRIO, отель Wawelberg, Невский 7–9



Почем: 450 рублей



Когда: пн-пт с 07:00 до 11:00, сб-вс и праздничные дни с 07:00 до 12:00



Блины Арины Родионовны с подвесной сметаной и вяленой свёклой

Где: «Сон», Кирпичный переулок, 8



Почем: 314 рублей



Когда: ежедневно с 10:00 до 15:00



Розовые блины со сгущёнкой из ромашки, свежими ягодами и малиновой пудрой

Где: CHARLIE, наб. канала Грибоедова 54



Почем: 690 рублей



Когда: ежедневно с 09:00 до 22:00



Розовые оладьи с бородинским мороженым

Где: HUNT, ул. Рубинштейна 13



Почем: 462 рубля



Когда: в будни с 10:00 до 12:00, в выходные с 10:00 до 14:00



Розовые блинчики с вареньем из крыжовника и мороженым

Где: JACK LONDON, ул. Фучика, 9, 3 этаж ТЦ «Кубатура»



Почем: 462 рубля



Когда: ежедневно с 12:00 до 23:00



Розовые блины с вареньем из крыжовника и бокал игристого

Где: LAMB, Конногвардейский пер., 2



Почем: 650 рублей



Когда: будни 9:00–12:00, выходные 10:00–13:00



Блины от Арины Родионовны с красной икрой и муссом из пармезана

(подается с лимончелло)



Где: PIOALPORTO, Кожевенная линия 40



Почем: 790 рублей



Когда: с 12:00 до 16:00



Розовые блины с вишневым вареньем, сметаной и миндалем

Где: VINO&VODA, Ул. Чайковского 17, отель Indigo St. Petersburg-Tchaikovskogo



Почем: 450 рублей



Когда: ежедневно с 7:00 до 15:00



Блины Арины Родионовны с томлёными яблоками, свежей клубникой и сметаною

Где: «Мы Же На Ты»



Почем: 365 рублей



Когда: ежедневно с 10.00 до 16.00

