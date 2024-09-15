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Образ жизни Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

А то вас позовут в гости, а вы и не поймете, к кому идти

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3 комментария
Если у вас много родни, легко перепутать, кто кому и кем приходится

В большой семье не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно (хотя насчет последнего мы уже сомневаемся). Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.

ТЕСТПройден 294 раза
1 / 10
Начнем с простого. Мужчина женится на женщине. Кем он становится для ее родителей?
  • Тестем
  • Зятем
  • Свекром
  • Кумом
2 / 10
А свекор кто такой?
  • Отец жены
  • Брат мужа
  • Отец мужа
  • Брат жены
3 / 10
Ивана позвали в гости к свояченице. Куда ему идти?
  • К сестре жены
  • К жене брата
  • К жене брата жены
  • К сестре жены брата
4 / 10
А если мужчина женился на женщине и стал жить в ее доме вместе с ее родителями, его как назовут?
  • Зятем
  • Свояком
  • Деверем
  • Примак
5 / 10
Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?
  • Свояченики
  • Братычем и брательницей
  • Кумом и кумой
  • Дщеричем и дщершей
6 / 10
Занятное, кстати, слово дщерич. Кто это вообще?
  • Племянник по тетке
  • То же, что и пасынок
  • Племянник по брату
  • Старший в поколении
7 / 10
«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?
  • Дети мужа от первого брака
  • Дядя и тетя мужа
  • Брат и сестра мужа
  • Дедушка и бабушка мужа
8 / 10
Как назвать жену двоюродного брата?
  • Сватьей
  • Братанихой
  • Симерой
  • Конкубиной
9 / 10
А кто такой дедич?
  • Прямой наследник по деду
  • Дед, который уехал в Польшу
  • Внук брата
  • Двоюродный брат мужа дочери сестры
10 / 10
Ну и наконец, кто такой шурин?
  • Брат мужа
  • Внук сестры бабушки
  • Внук брата деда
  • Брат жены

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Комментарии
3
Антти Лахтанен
15 сентября 2024, 20:24
Послушай, Зин, не трогай шурина: Какой ни есть, а он родня! (С)
OttoVonNasmorck
15 сентября 2024, 20:13
В 10-ку.)
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