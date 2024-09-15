Шурина от деверя не отличите? Проверьте, знаете ли вы своих родственников

В большой семье не сразу разберешься в родственных связях. Ладно брат, сват — это еще понятно (хотя насчет последнего мы уже сомневаемся). Но знаете ли вы, как, например, назвать жену двоюродного брата, чем отличается невеста от невестки, а золовка — от свояченицы? Давайте проверим.
Начнем с простого. Мужчина женится на женщине. Кем он становится для ее родителей?
- Тестем
- Зятем
- Свекром
- Кумом
А свекор кто такой?
- Отец жены
- Брат мужа
- Отец мужа
- Брат жены
Ивана позвали в гости к свояченице. Куда ему идти?
- К сестре жены
- К жене брата
- К жене брата жены
- К сестре жены брата
А если мужчина женился на женщине и стал жить в ее доме вместе с ее родителями, его как назовут?
- Зятем
- Свояком
- Деверем
- Примак
Кем приходятся друг другу крестный отец и крестная мать?
- Свояченики
- Братычем и брательницей
- Кумом и кумой
- Дщеричем и дщершей
Занятное, кстати, слово дщерич. Кто это вообще?
- Племянник по тетке
- То же, что и пасынок
- Племянник по брату
- Старший в поколении
«Деверья говорят: нам неткаху ведут; золовки говорят: нам непряху ведут». Если неткаха и непряха — это шуточные названия снохи, то кто такие деверь и золовка?
- Дети мужа от первого брака
- Дядя и тетя мужа
- Брат и сестра мужа
- Дедушка и бабушка мужа
Как назвать жену двоюродного брата?
- Сватьей
- Братанихой
- Симерой
- Конкубиной
А кто такой дедич?
- Прямой наследник по деду
- Дед, который уехал в Польшу
- Внук брата
- Двоюродный брат мужа дочери сестры
Ну и наконец, кто такой шурин?
- Брат мужа
- Внук сестры бабушки
- Внук брата деда
- Брат жены