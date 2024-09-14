На юге Петербурга самокатчик подставился под большегруз. На видео попали все его нарушения

Видео из серии «вредные советы» запечатлел регистратор в Кировском районе Петербурга. Самокатчик, для которого не существует правил, чудом избежал тяжёлых травм.
Нарушения, допущенные мобильным пешеходом, 14 сентября считают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Мужчина в наушниках подъехал к перекрёстку на пересечении Краснопутиловской улицы и проспекта Народного Ополчения на электросамокате и притормозил — пешеходам горел красный. Остановившиеся слева автомобили, судя по всему, вселили в него ложное чувство безопасности. Самокатчик посмотрел направо и выкатился под колёса грузового автомобиля.
«Смотрит направо, т.к. не знает ПДД и не обращает внимания на светофоры. Слева от него автомобили двумя рядами стоят и ждут зелёной стрелки для левого поворота. И только один правый ряд был пустым, по которому разрешалось движение прямо. Видимо он решил, что с левой стороны всем горит красный сигнал светофора», — пишет в комментариях Константин.
По данным «Фонтанки», шанс выучить правила дорожного движения у мужчины есть. В больницу с разбитой головой и ушибами увезли 32-летнего жителя Парголово. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти сообщали, что пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии проводится проверка.