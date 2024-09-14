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    Бодрого мужчину в трусах и с мочалкой заметили у гранитного шара на Воскресенской набережной

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    Раздетый до трусов мужчина стал объектом внимания прохожих и пассажиров проплывающих мимо катеров на Воскресенской набережной в Петербурге вечером 14 сентября. Горожанин вслух рефлексировал на тему бодрости и смачивал в Неве мочалку.

    Свидетелем водных процедур прямо у одного из гранитных шаров стал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, прикованные взгляды оголенного мужчину не смущали, а скованному капитану судна он и вовсе крикнул «Заезжай!», подав одобрительный жест рукой.

    «Все! Бодрее не бывает», — сказал мужчина, потирая руками подмышки и выжимая цветную мочалку.

    «Фонтанка.ру»

    Хоть погода в Петербурге в пятый раз за месяц и обновила температурный рекорд, вода в Неве остыла до +11,8 градуса.

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