Бодрого мужчину в трусах и с мочалкой заметили у гранитного шара на Воскресенской набережной

Раздетый до трусов мужчина стал объектом внимания прохожих и пассажиров проплывающих мимо катеров на Воскресенской набережной в Петербурге вечером 14 сентября. Горожанин вслух рефлексировал на тему бодрости и смачивал в Неве мочалку.

Свидетелем водных процедур прямо у одного из гранитных шаров стал корреспондент «Фонтанки». Судя по кадрам, прикованные взгляды оголенного мужчину не смущали, а скованному капитану судна он и вовсе крикнул «Заезжай!», подав одобрительный жест рукой.

«Все! Бодрее не бывает», — сказал мужчина, потирая руками подмышки и выжимая цветную мочалку.