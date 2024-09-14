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Спорт Семак рассказал, зачем ему нужны одновременно на поле Соболев, Кассьерра и Гонду

Семак рассказал, зачем ему нужны одновременно на поле Соболев, Кассьерра и Гонду

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2 комментария

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак после победы над ЦСКА объяснил, зачем ему были нужны три нападающих в стартовом составе — Александр Соболев, Матео Кассьерра и Лусиано Гонду. Сине-бело-голубые 14 сентября обыграли армейцев со счетом 1:0.

«Мы хотели создавать больше остроты, больше голевых моментов. Один гол забили, но таких атак и моментов должно быть больше, мы должны играть интереснее. Мы сегодня тяжеловато смотрелись», — признался Семак на пресс-конференции.

По его словам, на игре «Зенита» сказалась пауза на матчи сборных. Выпустить Педро было бы неправильно, так как он только что приехал, а Мостовому не хватило игрового тонуса. Кроме того, Семак признался, что Соболеву надо набирать форму через игровую практику.

Напомним, что единственный гол «Зенита» в матче забил аргентинский нападающий Лусиано Гонду. Благодаря этой победе сине-бело-голубые вернулись на первое место в чемпионате.

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Комментарии
2
Эд Хэммет
14 сентября 2024, 20:38
Зачем Гондоу понятно, зачем Соболев нет.
svs-57
14 сентября 2024, 21:09
У Соболева достаточно игрового тонуса а у Мостового нет? Странно...
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