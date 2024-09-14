Снаряд попал в жилой дом в Белгородской области и убил женщину. Приграничье горит

В Белгородской области еще одна женщина погибла во время обстрела. Снаряд угодил в ее дом.

О гибели женщины в селе Безлюдовка 14 сентября сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. Он отметил, что попадание было прямым. Она скончалась на месте.

Губернатор также отметил, что в 8 домах выбиты окна, повреждены заборы и крыши.

«В результате прилётов боеприпасов в посёлке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчётами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение», — рассказал Гладков и добавил, что сам находится недалеко от Шебекино, где горит лес. «В округе большое количество пожаров», — отметил глава региона.

Несколькими часами ранее трое человек получили травмы в машинах на дороге из Шебекино в Белгород. Еще к одной женщине дрон залетел прямо в открыто окно. Она отказалась от госпитализации.