Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+25°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

1 м/c,

вос.

 764мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Насколько подорожают авто
Куда пойти на выходных
Проект «Образование»
Ставка 19%, сколько еще можно?
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Мессенджер для чиновников
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Снаряд попал в жилой дом в Белгородской области и убил женщину. Приграничье горит

Снаряд попал в жилой дом в Белгородской области и убил женщину. Приграничье горит

762
1 комментарий

В Белгородской области еще одна женщина погибла во время обстрела. Снаряд угодил в ее дом.

О гибели женщины в селе Безлюдовка 14 сентября сообщает губернатор области Вячеслав Гладков. Он отметил, что попадание было прямым. Она скончалась на месте.

Губернатор также отметил, что в 8 домах выбиты окна, повреждены заборы и крыши.

«В результате прилётов боеприпасов в посёлке Маслова Пристань произошло возгорание гаражей. Пожарными расчётами, лесопожарным центром, а также жителями производится тушение», — рассказал Гладков и добавил, что сам находится недалеко от Шебекино, где горит лес. «В округе большое количество пожаров», — отметил глава региона.

Несколькими часами ранее трое человек получили травмы в машинах на дороге из Шебекино в Белгород. Еще к одной женщине дрон залетел прямо в открыто окно. Она отказалась от госпитализации.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Сила в Правде!!
14 сентября 2024, 19:54
а что там мирные делают до сих пор кто гладкову их вывезти мешает интересно.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
Новости компаний
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
ТОП 5
Новости компаний
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметило день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00