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    Старейшая пивоварня Баварии сообщила о закрытии. Она работала 334 года

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    Пивоварня Schlössle-Bier в городе Ной-Ульм проработает до конца 2024 года и на этом закочнит свою 334-летнюю историю. Все дело в конкуренции с промышленными гигантами.

    О закрытии пивоварни в декабр 14 сентября пишет Bild со ссылкой на директора пивоварни Кристу Цоллер. Она обьяснила, что производство перестало быть рентабельным.

    Сейчас пивоварня производит около 100 тысяч литров в год, это на треть меньше, чем шесть лет назад. По словам директора, чтобы заработать, продукция должна стоить в два раза дороже, но тогда ее никто не будет покупать.

    Пивоварня Schlössle-Bier появилась в 1690 году, когда трактиру на границе с Баден-Вюртембергом впервые разрешили варить собственное пиво.

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