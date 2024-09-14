Старейшая пивоварня Баварии сообщила о закрытии. Она работала 334 года

Пивоварня Schlössle-Bier в городе Ной-Ульм проработает до конца 2024 года и на этом закочнит свою 334-летнюю историю. Все дело в конкуренции с промышленными гигантами.

О закрытии пивоварни в декабр 14 сентября пишет Bild со ссылкой на директора пивоварни Кристу Цоллер. Она обьяснила, что производство перестало быть рентабельным.



Сейчас пивоварня производит около 100 тысяч литров в год, это на треть меньше, чем шесть лет назад. По словам директора, чтобы заработать, продукция должна стоить в два раза дороже, но тогда ее никто не будет покупать.