Бой на палках, рыцари в Муринском парке и конфуз с Петром. В Петербурге отметили День фехтования

В Петербурге мастера, любители и местами ошеломленная публика отметили День фехтования, или День рапирной науки. Официальная дата праздника 9 сентября, но с размахом отмечали 14-го.

Участников праздника запечатлел фотограф «Фонтанки». Действа происходили в двух локациях — у Михайловского замка и в Муринском парке.

На севере Петербурга люди в нарядах на средневековый манер стали частью фестиваля под названием «Дух времени». На площадке, хотя правильней сказать на ристалище, смешались кони и люди и прошли соревнования по историческому средневековому бою.