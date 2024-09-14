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    Бой на палках, рыцари в Муринском парке и конфуз с Петром. В Петербурге отметили День фехтования

    1988
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    В Петербурге мастера, любители и местами ошеломленная публика отметили День фехтования, или День рапирной науки. Официальная дата праздника 9 сентября, но с размахом отмечали 14-го.

    Участников праздника запечатлел фотограф «Фонтанки». Действа происходили в двух локациях — у Михайловского замка и в Муринском парке.

    На севере Петербурга люди в нарядах на средневековый манер стали частью фестиваля под названием «Дух времени». На площадке, хотя правильней сказать на ристалище, смешались кони и люди и прошли соревнования по историческому средневековому бою.

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    В центре Петербурга тоже было достаточно зрелищно. Ученики и преподаватели школы классического фехтования «Плащ и шпага» показали свое мастерство. Зрители могли наблюдать артистическое фехтование, а также как двое мужчин на газоне пытаются лупить друг друга палками странной формы — это соревнования по ирландскому палочному бою.

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    Не обошлось и без конфуза. В программе было шествие кадетов и торжественное возложение цветов к памятнику Петру I. Но фехтовальщики столкнулись с циркачами — одновременно у Михайловского проходит детский цирковой фестиваль «Без границ». Так что люди со шпагами к памятнику не попали, пришлось импровизировать. Помогла палка.

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    Официально День рапирной науки отмечается 9 сентября. Именно в эту дату в 1715 году Петр издал указ и фехтование вошло в число учебных предметов в Морской академии.

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